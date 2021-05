Más de 80 agentes municipales suscribieron al Retiro Voluntario en Paraná

El Retiro Optativo es un régimen de retiro anticipado y voluntario que tiene por objeto posibilitar a aquellos agentes municipales que consideren conveniente desvincularse del Municipio -y recibiendo una gratificación extraordinaria- proseguir su vida laboral en la actividad privada.“Este régimen, que ya lleva cinco meses, le da la opción al agente municipal de poder suscribirse al retiro optativo implementado por la Municipalidad de Paraná. Es una política de recursos humanos para el adentro y a su vez permite que sea una herramienta para aquellos que tienen una actividad en la esfera privada o que quieran iniciarla, contar con fondos que le permitan desarrollar la que ya tenga en curso o iniciar una nueva actividad”, comunicó ael subsecretario municipal de Gestión Pública, Lucas Garcilazo.“Superamos los 80 suscriptores y más de 200 consultas, lo cual es importante porque todas las semanas se adhiere gente”, indicó al resaltar que “se dio un buen volumen al inicio y después se transformó en algo sostenido”.“Se adhirieron de todas las áreas municipales, y es la propia área la que tiene que dar una suerte de venia para que el trabajador pueda retirarse, salvo razones de servicio que impidan que alguna persona sea esencial o específica para el área y se recomiende que se quede en el municipio por las prestaciones que le brinda”, aclaró al respecto.En la oportunidad, Garcilazo refirió que “también pueden acceder algunos programas de la oficina de Empleo, que pueden presentar proyectos y financiaciones, y que a su vez cuentan con la cobertura de obra social por un año en los términos que gozaban”. “Nos aseguramos que tengan una buena base de partida para potenciar o iniciar alguna actividad”, destacó.El programa tiene un mes más de vigencia y se analizará la posibilidad o no de extenderlo.Se recuerda que los montos establecidos como compensaciones a quienes de adhieran son pisos, no techos, en las gratificaciones extraordinarias. Las mismas se calculan de la siguiente manera:Los agentes que tuviesen menos de 5 años de antigüedad reconocida por la Administración, recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a seis (6) meses de la última remuneración habitual o 12 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo (piso) de $250.080 pesos.De 5 a 7 años de antigüedad inclusive, una suma equivalente a 7 meses de la última remuneración habitual, o 13 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 270.920 pesos.De 8 a 9 años de antigüedad inclusive, una suma equivalente a 9 meses de la última remuneración habitual, o 14 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 291.760 pesos.De 10 a 14 años de antigüedad, una suma equivalente a 10 meses de la última remuneración habitual o 15 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 312.600 pesos.De 15 a 19 años de antigüedad una suma equivalente a 11 meses de la última remuneración habitual o 15 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 312.600 pesos.De 20 años en adelante de antigüedad, una suma equivalente a 12 meses de la última remuneración habitual o 15 sueldos mínimos garantizados según Decreto 986/2019, lo que corresponde a un mínimo de $ 312.600 pesos.La oficina del régimen continúa funcionando de lunes a viernes de 8 a 12 hs en el Palacio Municipal y no es necesario solicitar turno para acercarse a recibir asesoramiento. Los interesados deberán acercarse con DNI y N° de legajo.WhatsApp: 343 446 5991E-mail: retiro@parana.gob.ar