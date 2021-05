El Presidente y Guzmán confirman gira por Europa: se verán con el Papa

Fernández partirá a tierras europeas en los próximos días secundado por Guzmán, quien encabeza las negociaciones argentinas por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Club de París.



El primer mandatario considera que la gira por el Viejo Continente es de vital importancia para el futuro de su gobierno, por lo que no planea postergarla a menos que sea imposible llevarla a cabo.



De todos modos, todavía quedan dudas sobre los días que Fernández pasará en Europa: según pudo saber NA, la gira comenzaría el 10 o el 11 de este mes y terminar el 14.



La principal duda es si el jefe de Estado tendrá o no una reunión con Pedro Sánchez y el rey de España, Felipe VI, en Madrid, para luego viajar a París para reunirse con Emmanuel Macron, donde el principal tema de conversación serán las negociaciones de Argentina con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional.



Macron, que tuvo varios diálogos con Fernández, reiteró en la última conversación que tuvieron que él apoyaría a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario.



También se espera que se hable del pago de U$S 2.400 millones que la Argentina debería abonar al Club de París antes de fin de mes, y que desde el Gobierno argentino ya advierten que será muy difícil cumplir.



Guzmán estuvo en Europa el mes pasado entablando diálogo con varias autoridades internacionales con el fin de cultivar apoyos de cara a la renegociación de la deuda y participaría de todas las reuniones que tendrá Fernández, luego de una semana difícil para el ministro en el que su autoridad se vio claramente discutida.



Lo que sí confirman en Casa Rosada es que, de concretarse la gira, Fernández se reunirá con el papa Francisco el 13 de mayo, el primer día del jefe de Estado en Roma.



En la agenda que tiene en ese país también está previsto un almuerzo con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y una audiencia con el primer ministro Mario Draghi.



La comitiva que acompañará al Presidente estará integrada por Martín Guzmán, ministro de Economía; Felipe Solá, canciller; Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia; y Juan Pablo Biondi, vocero presidencial.



Desde la Casa Rosada destacaron que se trata de una comitiva acotada para garantizar el máximo cuidado en el marco de la pandemia de Covid-19.



