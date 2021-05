BLANCA OSUNA: “EL FALLO DEL PODER JUDICIAL ES UN GOLPE INSTITUCIONAL QUE PONE EN RIESGO LA VIDA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES”



La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el DNU del Presidente, en relación a las clases en Capital Federal. “El fallo fue decidido de manera virtual, porque la presencialidad es un riesgo que no asumen para ellos. Y mientras argumentan que no existe emergencia, violentan la democracia y accionan contra la salud de niñas, niños y docentes", afirmó Osuna.



“Es lamentable pero coherente con un proceso sistemático de judicialización de la política, a tono con intereses electoralistas de la oposición" denunció. “Decisiones que no defienden el derecho a la educación, como tampoco lo ha hecho el Gobierno porteño o Juntos por el Cambio, quienes reducen los recursos para educación cada año en Capital Federal, lo hicieron en la gestión nacional de Macri, con la destrucción de programas y políticas, y el desfinanciamiento de más del 30% del presupuesto educativo", apuntó la Diputada Nacional.



Osuna hizo referencia a que "por unanimidad tanto en Diputados como en el Senado el año pasado, apenas el Presidente Alberto Fernández dispuso por DNU el aislamiento obligatorio se aprobó la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional 26206, con el objetivo de habilitar la educación a distancia para los niveles de educación obligatoria en caso de pandemia, catástrofe o razones de fuerza mayor; es decir para estudiantes del nivel inicial, primario y secundario”.



Además, advirtió que “vivimos una situación grave que nos exige medidas de cuidado a todas las actividades de nuestra vida cotidiana". Y detalló que "el paso que esta Corte, sin tener en cuenta a expertos y a científicos, ha dado, empuja al contagio y a la muerte a víctimas inocentes atendiendo sólo sus intereses mezquinos y oportunistas. La justicia deberá llegar para ellos cuando tengan que rendir cuentas de esta vergonzosa decisión ".