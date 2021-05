Müller: "Tomamos una medida integral, la salud es central"

Política Docentes técnicos respaldaron medidas sanitarias dispuestas por la Provincia

Entre Ríos suspendió la presencialidad en escuelas de ciudades de riesgo sanitario por una semana. Abarca instituciones de Paraná y zona, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón y San José., de, que “fue para transmitir un poco del relato y darle coherencia a las decisiones que hoy está tomando el gobierno de la provincia”.“Hemos señalado que estamos orgullosos del proceso de presencialidad que dimos desde octubre del año pasado, pero sobre todo desde marzo. El funcionamiento de la escuela en este contexto de pandemia ha sido positivo, no tenemos una incidencia de contagios al interior de las escuelas, ni en estudiantes ni en docentes. No obstante, evidentemente existía la posibilidad, en función de los indicadores sanitarios, de tener que reducir la circulación, sobre todo en las grandes ciudades”, dijo.En ese sentido, explicó que “a la hora de tener que tomar una medida como esta, nos pareció importante tener tres indicadores centrales. Uno tiene que ver con que el cierre de las escuelas fuera de la mano del cierre de otras actividades que también generan movimiento, que fue algo que el año pasado en algún punto generaba ruido social. Por otro lado, tomar medidas que fueran focalizadas en espacios, que no abarcaran a todo el territorio de la provincia, y también fueran acotadas en el tiempo. Ahí está el espíritu de la decisión, que obviamente refleja una situación crítica en términos sanitarios. Esta es una medida integral, no sirve tomar medidas aisladas”.“Tomamos una decisión en el marco de la autonomía provincial. Estamos en la característica de alto riesgo y esto determina un conjunto de medidas muy estrictas. Los indicadores son mucho más graves y están más al límite en las ciudades donde se tomó la decisión. Sostenemos igualmente que la presencialidad escolar debe ser un factor que deba suspenderse como última instancia. En eso estamos trabajando articuladamente y con consensos. Los protocolos funcionan dentro de las escuelas”, agregó.Afirmó que tienen prevista una reunión con padres y madres desde antes de que se tome la decisión de suspender la presencialidad esta semana. “La voluntad de diálogo está, es para comprender que estamos parados en el mismo lugar, todos entendemos lo esencial que significa la presencia en la escuela, en las aulas y los perjuicios que genera la no presencialidad, pero no podemos salir del contexto. Es grave y nos obliga a tomar la decisión. En este sentido no puede haber divisiones, la salud es central. Si las medidas tienen efecto, en pocos días se podrá volver a las aulas”, dijo.Remarcó que “queremos evitar la suspensión de clases en la medida que se pueda, es una actividad prioritaria, pero debemos evitar que haya actividades sociales que son el foco de contagio”.Consultado respecto a qué pasó con la campaña de vacunación a este grupo, Müller señaló que “se vacuna según la edad, fue una decisión del Ministerio de Salud en función de la coyuntura. No se dejó de lado la lógica de priorización. Según los datos, se vacunó a más 8500 o 9000 docentes. Afortunadamente están llegando vacunas, pero siempre es mayor la demanda”.“Es comprensible que por la situación sanitaria se esté priorizando hoy a las personas con factores de riesgo. Eso nos permitirá descomprimir la situación de los hospitales”, dijo.