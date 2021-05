Intendente de Rosario pedirá corregir calificación sanitaria y regreso de clases

El intendente Pablo Javkin aseguró que "Rosario está orgullosa de ser núcleo sanitario y atender a personas de otros lugares, pero no es lógico establecer desde el Amba los parámetros de corredores sanitarios". El mandatario local sostuvo que Rosario atiende a pacientes de varias localidades de la región que fueron dejados fuera de la zona de alarma sanitaria y pidió "ser premiados por ser núcleo sanitario en lugar ser condicionados". Anticipó que este reclamo es el que llevará al gobernador Omar Perotti, con el que dialogará además sobre la suspensión de clases presenciales.



Está previsto que el mandatario local se reúna con el gobernador. También está convocado el intendente de San Lorenzo, el otro departamento complicado a nivel sanitario y en donde se profundizaron también las restricciones, que incluyen limitar la circulación a las 20 y suspender las clases presenciales.



Javkin sostuvo que nadie puede negar la compleja situación sanitaria que se vive por estos días, pero rescató el esfuerzo que se viene realizando. "Es cierto que aumentaron los casos de Covid-19, también que días atrás implementamos medidas y hay señales de su impacto positivo", destacó.



"Si terminamos la semana con una verificación de los índices a la baja, nos va a predecir menor ocupación de camas. Eso necesitamos. Mientras tanto, terminamos mayo con más de 200 mil vacunados", agregó. Los días clave, según Javin, serían jueves y viernes, cuando se conocería el verdadero impacto de las restricciones planteadas el 23 de abril. "Ahí vamos a tener un panorama para analizar resultados y restricciones. Con datos en la mano", anticipó.



"No tiene lógica que la primera restricción sean las clases, cuando hay actividades habilitadas y las clases no", sostuvo. Si bien se mostró de acuerdo con la decisión de profundizar las restricciones, analizó: "Nos parece que la suspensión de la presencialidad de los chicos en las escuelas tiene que ser la última medida a adoptar".