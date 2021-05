Trotta cuestionó a Rodríguez Larreta y pidió que "asuma el costo de gobernar"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, remarcó la necesidad de recuperar "al Horacio Rodríguez Larreta que asume el costo de gobernar" y no al que se rige por la agenda que traza Patricia Bullrich, a quien consideró "una comentarista de la realidad por Twitter"."Patricia Bullrich representa una posición muy extrema de Juntos por el Cambio. Lo que yo lamento es el espacio que Patricia Bullrich ha ganado en la agenda de Horacio Rodríguez Larreta", sostuvo Trotta en declaraciones radiales.En ese sentido, consideró que el desafío es "suspender las instancias especulativas" en este proceso, al que describió como una "tragedia a nivel mundial"."Suspender la presencialidad es una mala noticia pero hay que asumirla: estas responsabilidades vienen con el cargo. Por eso nosotros hemos planteado la suspensión de la presencialidad para todos los territorios que estén en alarma epidemiológica", subrayó.A la vez, indicó que con la decisión de la Ciudad de seguir impartiendo clases presenciales se está llevando a cabo "el incumplimiento de una obra por parte de la Ciudad" porque "este DNU es un DNU nuevo" y "el que Larreta llevó a la Corte Suprema es el anterior"."La sociedad se ha expresado en el último proceso electoral y la colocó a Patricia Bullrich en una comentarista de la realidad por Twitter. Lamentablemente, parece que ese Twitter tiene mucha influencia en la agenda de Larreta, con quien pretendemos volver a transitar una mirada común de cuidar la salud", manifestó Trotta.En tanto, expresó: "Me gustaría que Patricia Bullrich explique por qué en los cuatro años de Macri cayó 33% la inversión educativa del Estado Nacional. Esas cosas profundizan la desigualdad. El Conectar Igualdad fue desarticulado en su gobierno".Respecto a las medidas restrictivas, explicó: "Claro que es difícil tomar estas medidas, pero los indicadores son alarmantes.Los de Alemania y Francia son mucho más estrictos que los que estamos planteando acá en Argentina. Ningún país de América Latina tuvo un inicio del ciclo lectivo en 2021 como el que tuvimos en la Argentina"."Con los que tienen responsabilidad de gobernar habíamos encontrado acuerdos. Nosotros deseamos recuperar al Horacio Rodríguez Larreta que asume el costo de gobernar, no al que judicializa medidas. Nuestro Presidente lo sigue convocando para que lo recuperemos", concluyó.