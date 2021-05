Práctica de deportes: “Lo importante es la ventilación”, dijo Rodríguez Signes

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló que Entre Ríos “casi en su totalidad está dentro de la zona de alto riesgo epidemiológico” por lo que rigen las restricciones de decreto nacional 287, al cual “la provincia le agrega algunas más como la no presencialidad en las escuelas” del área metropolitana de Paraná (la capital provincial, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), de Concordia, Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Colón y San José, desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo, al igual que “el horario corrido del comercio” en la capital provincial.“No hay posibilidad de hacer reuniones sociales en domicilios particulares”. Al aire libre pueden juntarse “hasta 10 personas guardando el distanciamiento y las medidas de prevención”, continuó.El funcionario admitió que hay cuestiones de interpretación, por lo que en el caso de las actividades deportivas “lo importante es que haya distancia, circulación de aire y uso de tapabocas en espacios compartidos”.“Lo general es que deportes al aire libre se pueden hacer y en espacios cerrados se pueden realizar bajo ciertas condiciones, pero hay cuestiones como ¿qué se considera espacio cerrado?. ¿Lo que está techado?, pero hay tinglados que son prácticamente abiertos, con suficiente ventilación”, reconoció Rodríguez Signes al plantear inquietudes en torno a la norma.“La parte abierta de los clubes tiene que estar habilitada. El decreto nacional no establece restricciones en cantidad de personas que puedan practicar. Nosotros entendemos que tiene que ser razonable en cuánto al contacto”, acotó.“Comercios de cercanía vinculados a alimentación se pueden mantener y los gimnasios están suspendidos en lugares cerrados, pero no así a dónde hay suficiente ventilación”, completó.