Controlan la prestación del transporte escolar rural en el departamento Paraná

Una inspección se llevó adelante en establecimientos de María Grande Segunda y El Palenque, del departamento Paraná. Directivos de las escuelas expresaron su agrado con la tarea del Becario.



El equipo del Instituto Autárquico Becario Provincial estuvo este miércoles en la escuela primaria N°149 y secundaria N°46, San José de Calasanz, de María Grande Segunda, y en la escuela secundaria N°73, 2 de Abril, situada en El Palenque. Allí se verificó que los transportistas responsables de trasladar al estudiantado de las tres instituciones, cumplimentaran tanto con la documentación reglamentaria como con las unidades vehiculares declaradas.



En los operativos se dialoga con los transportistas sobre el desarrollo de su actividad, y con las autoridades de las escuelas para verificar la satisfacción con la prestación del servicio. "Además de realizar el control y otras tareas, nos ocupamos de corroborar que se cumpla con lo acordado", aclararon miembros del equipo del Becario. Estas acciones están comprendidas en el nuevo sistema de implementación del transporte escolar rural, vigente a partir de este año.



La escuela San José de Calasanz cuenta con nueve estudiantes de nivel primario, ocho de los cuales hacen uso del servicio que provee el Becario. En tanto, de los 40 estudiantes de secundaria, son 33 quienes concurren a clases en el transporte escolar. En este caso, el traslado está a cargo de Norberto Audicio, quien desde 2006 presta el servicio en dicha escuela y, además, colabora con la institución a través de distintas tareas que actualmente incluyen la entrega de alimentos que cubren la asistencia al comedor escolar.



En la escuela Nº 73, 2 de Abril, un total de 63 estudiantes viajan en transporte ida y vuelta desde sus hogares. Al respecto, el rector Ariel Plassy explicó que se coordina con el transportista la división en grupos de los estudiantes para cada trayecto, a fin de respetar el 80 por ciento de ocupación de la capacidad de cada vehículo. Por otra parte, elogió la nueva modalidad de funcionamiento del servicio ya que "simplificó los trámites". En cuanto a la presencia del organismo en esta tarea de verificación, manifestó: "Para nosotros es muy importante que el Becario haga estos controles, nos da más tranquilidad porque sabemos que se está cumpliendo con todo".



Tras el operativo se verificó, en uno de los casos, la participación de un chofer que no había sido registrado por el titular en el formulario de alta de prestación del servicio; asimismo, no contaba con la categoría habilitante en el carnet de conducir. Por ese motivo, se labró el acta correspondiente y se dio un plazo para que el responsable presente la documentación faltante, a fin de regularizar la situación y continuar con la prestación del servicio. Cabe destacar que, desde los establecimientos, se distinguió la asistencia y puntualidad por parte de los transportistas; indicaron también que no registran reclamos por parte del estudiantado ni sus familias. El nuevo sistema de transporte El Instituto Becario, en articulación con el Consejo General de Educación de la provincia, brinda transporte escolar rural a estudiantes de 171 escuelas rurales, técnicas, agrotécnicas y especiales, distribuidas en toda la provincia. Este año, tras la firma de un convenio entre ambos organismos, se estableció la implementación del procedimiento de contratación directa a partir de marzo de 2021. Además, el ente autárquico creó el Registro Único de Prestadores de Transporte Escolar Rural para facilitar la inscripción de los interesados. Como resultado, se logró un sistema más transparente para todos los sectores intervinientes, con mayor eficiencia y seguridad.