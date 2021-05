Avanzan las obras en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú

Avance de las obras

Próximos proyectos para la Up N° 9

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, junto a su par de Gobierno, Rosario Romero, y el jefe de Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, recorrieron las obras de los nuevos pabellones de la UP N°9, como así también el avance de los trabajos del Centro de Aislamiento Sanitario que se ejecuta en el mismo centro penitenciario.Acompañaron la visita a las obras el senador provincial, Jorge Maradey; la diputada provincial, Mariana Farfán; y la viceintendenta de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray.“Con la visita de hoy a las obras que venimos ejecutando en la Unidad Penal N°9, damos cuenta del avance de los trabajos que fueron priorizados por el gobernador Bordet, no sólo en lo que refiere a dar una concreta solución al tema de las condiciones de alojamiento para aquellas personas que deben permanecer en la unidad penal, sino además la concreción de la ejecución del hospital modular que, en el contexto que atravesamos de pandemia, va a permitir contar con los espacios sanitarios adecuados” expresó el ministro Richard.Asimismo, el titular de la cartera de Planeamiento indicó que “prácticamente la obra civil del Centro de Asilamiento Sanitario está finalizada, y los trabajos de los dos nuevos pabellones vienen ejecutándose a buen ritmo, y consideramos que puedan finalizarse en año y medio”.Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, manifestó: "Esta obra es muy importante para el Sistema Penitenciario Provincial, porque posibilitará ampliar la capacidad de Unidad Penal N°9 El Potrero de Gualeguaychú. Nos permite albergar cinco módulos nuevos en esa Unidad y pensar en poder cerrar la UP 2 en un futuro cercano".En tal sentido, la ministra aseveró que "para quienes viven en Gualeguaychú, saben lo que eso significa en términos de convivencia y en términos de derechos de las personas que están privadas de la libertad".Respecto al Hospital Modular, Romero destacó "la posibilidad de contar con aportes de Naciones Unidas, gestionados por el gobierno nacional, con un hospital con capacidad de atender a 52 internos con habitaciones individuales y dotado ya de todo su equipamiento". A lo que aseguro que esto "hace al futuro de bienestar de todo este sistema carcelario que va a quedar instalado en El Potrero de Gualeguaychú".La obra “Construcción Nuevos Pabellones de Alojamiento Unidad Penal Nº 9 - Colonia El Potrero” abarca la edificación de dos pabellones de dos plantas, con 18 celdas cada uno, grupo sanitario, celaduría, patio cubierto y patio exterior por pabellón y con una superficie cubierta de 575.41 m2 cada uno. Cada pabellón tendrá capacidad para 54 internos.Los trabajos presentan un avance de más del 34 por ciento de ejecución, representando una inversión actual de 101.117.501 pesos de fondos provinciales.En el caso del Centro de Aislamiento Sanitario (Hospital Modular) en Granja Penal Nº9 "El Potrero", que busca potenciar las herramientas sanitarias para combatir la enfermedad del COVID-19, se concreta en un trabajo articulado entre el gobierno nacional, provincial y local.Los trabajos se encuentran en su tramo final, para lo cual, el gobierno provincial ejecutó tareas referidas a la construcción de la platea (910 m2) para apoyo de edificio modular otorgado por Nación; conexión de Servicios (Luz - Agua - Inst. Sanitaria); movimiento de suelo y nivelación.Asimismo, se realizan obras complementarias para el correcto funcionamiento (Tabique de Hormigón Armado para contención de tierra - Rejillas y cañerías pluviales - Plateas complementarias para apoyo de equipos de climatización), para lo cual el gobierno de la provincia de Entre Ríos comprometió una inversión de 18.954.829 pesos.El edificio del hospital modular, otorgado por el gobierno nacional, representa una Inversión de 1.663.225,81 dólares. Es un edificio de construcción industrial de estructura de acero y paredes de paneles tipo sándwich de cubierta liviana sobre perfiles metálicosLa distribución de los pabellones es del tipo "peine" en los cuales se disponen 52 habitaciones, Núcleos Sanitarios (Incluye sanitario para personas con movilidad reducida), Sector de Personal, Sector de Office (Limpio-Sucio), Sector de control o celaduría y módulo de Ingeniería.Todos los sectores cuentan con instalación de climatización, detectores de humo y cerraduras electrónicas. Las carpinterías y rejas son en su totalidad de hierro, el piso y los zócalos también están resueltos en vinilo sanitario.Durante el recorrido, los funcionarios analizaron los proyectos que están en cartera para su autorización y próxima licitación, como son “Construcción Nuevos Pabellones De Alojamiento Para Internos 2º Etapa - Unidad Penal Nº 9, y Planta de Tratamiento de Efluentes Unidad "Los Potreros".Cabe destacar que la obra de la Planta de Tratamiento de Efluentes de la UP N°9, es un proyecto que se realizará a través del Programa Federal de Saneamiento (Profesa) dependiente del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa), con un presupuesto superior a los 66 millones de pesos.En relación a la 2° etapa de construcción de nuevos pabellones para la UP N°9, el ministro Richard comentó que “con la presencia del gobernador Bordet en la apertura de sobres de la planta de efluentes cloacales de Gualeguaychú, avanzamos en la posibilidad de la próxima apertura de sobres para la 2° etapa de los pabellones, con lo cual, una vez concluidos los cinco pabellones en total, se podrá iniciar la relocalización de la vieja cárcel de Gualeguaychú”.El proyecto contempla tres nuevos pabellones más, en dos plantas, con una superficie cubierta de 572,21m² cada uno haciendo un total de 1716,63m2. Cada pabellón alberga 54 internos alojados en 18 celdas (tres internos por celda) cada uno, cuyo presupuesto oficial supera los 132 millones de pesos.Respecto a esta unidad carcelaria, la ministra Rosario Romero resaltó que "conjuga educación con trabajo en granja y producción. Allí conviven internos varones y mujeres en distintos módulos, y todo hace pensar que estas condiciones de dignidad, educación y trabajo van a hacer que cumplamos con los objetivos de resocialización que el Sistema Penitenciario, por pedido de la Constitución Nacional, tiene que tener"."Cuando toda la construcción de los cinco módulos termine, tendremos una población penitenciaria en El Potrero, superior a 600 personas y en excelentes condiciones para educarse, para trabajar y para capacitarse", finalizó la ministra Romero.