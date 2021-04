Oferta salarial: “Perjudica a jubilados, pero seguiremos luchando” dijo Ávalos

Los gremios estatales aceptaron la propuesta salarial para este año que el Gobierno provincial presentó en la mesa paritaria. En septiembre se volverá a analizar la situación del sector.La dirigente provincial lamentó “que en la discusión paritaria el gobierno volvió a ignorar a los jubilados provinciales, ya que no solo no los incluyó en las negociaciones sino que también otorgó sumas que tendrá un impacto ínfimo en los haberes y se pagará desdoblado”.“No solo se cobrarán migajas, sino que, también, la inflación se comerá el 82 por ciento del ocho por ciento del primer tramo, porque la Caja liquidará tarde el pago, como lo viene haciendo últimamente”, subrayó Ávalos.En ese sentido, contó que la mínima “no llega a cubrir la canasta básica y condena a los jubilados y pensionados a una vida de hambre”.“Un gobierno que habla de justicia social y desprecia a los jubilados es una gestión que abandonó sus principios”, aseveró la referente provincial de los jubilados de ATE, quien contó que “actualmente muchos jubilados deben vivir endeudados con créditos o tarjetas para poder comer, pagar remedios y servicios básicos”.Ante este escenario, Ávalos remarcó que el sindicato “seguirá luchando y denunciando estas desigualdades porque el silencio es complicidad y nosotros no estamos dispuestos a perder nuestra voz y reivindicamos nuestro ejercicio pleno de ciudadanía”.