Salud pide la apertura de paritarias del sector: reclamaron con corte de calle

Trabajadores del hospital San Martín de Paraná cortaron corte de calle Gualeguaychú, a la altura de la intersección con Perón, en reclamo de la apertura de la paritaria del sector Salud, registró Elonce TV.“Ya que cerraron las paritarias generales, pedimos la apertura de la paritaria del sector salud de forma urgente, porque pese a que hubo un aumento, éste está totalmente devaluado por el costo de la canasta básica”, apuntó ala representante de ATE Entre Ríos, Laura Solanas.“El mínimo del escalafón general es de 41.300 pesos que cobraremos recién en junio. Pero con los aumentos no llegamos siquiera a cubrir la canasta básica. Y para los enfermeros, es de 47.000 pesos”, indicó al argumentar que “enfermeros y médicos se verían beneficiados con la apertura de la paritaria del sector salud” donde reclamarían “que no se nos descuenten los días por paros o medidas de fuerza, y que el arancelamiento no sea un presentismo encubierto”.Por su parte, Nicolás Herbeta, enfermero del área de Traumatología, comentó: “Trabajamos con mayor carga horaria y dado que se abrieron sectores nuevos, se desdoblaron otros para llevar personal y cubrir esas áreas. Además de un 30% de enfermeros que está sin trabajar por diferentes patológicas y esas vacantes nunca se cubrieron”.En tanto, Gustavo Esquidelqui, delegado de los trabajadores del hospital San Martín, apuntó: “El año anterior no tuvimos un aumento real y este incremento en cuotas será absorbido ni bien haya un incremento de combustibles”.“Esta no es solo un problema salarial, sino una problemática integral en la que siempre se ven afectados los usuarios que necesitan de la atención”, remarcó.En la víspera al Día del Trabajador, para los empleados es un día “triste, porque los reconocimientos no son los que quisiéramos. No solo necesitamos aplausos, necesitamos la comida diaria a nuestras familias, necesitamos mejores estructuras para dar respuesta a los pacientes”.Se recordará que la propuesta salarial acordada entre el Ejecutivo entrerriano con ATE y UPCN contempló incrementos superiores al 30 por ciento para el sector salud; el aumento será escalonado sobre la suba de febrero que consiste en un 8 por ciento en mayo, otro 8 por ciento en julio y el 9 por ciento en septiembre. Además, se duplicó el adicional por riesgo, lo que representa un incremento significativo en el “código covid” que perciben los trabajadores más expuestos durante la pandemia.Cabe aclarar que sin los gremios no aceptaban el ofrecimiento salarial, el gobierno anunció que lo retiraría.