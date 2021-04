El gobierno fijó el precio del oxígeno e intimó a empresas a aumentar producción

Las empresas que integran la cadena de producción, transporte, distribución y acarreo de oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo, no podrán aumentar sus precios de venta y/o prestación de servicios por los próximos 90 días, estableció oficialmente hoy el Gobierno.



Además, intimó a estas compañías a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte, distribución y comercialización en todo el país durante el período que dure la emergencia sanitaria.



Así lo dispuso la Resolución Conjunta 6/2021 de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo, publicada este jueves en el Boletín Oficial.



El Poder Ejecutivo consideró como precio máximo de venta de oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo y de prestación del servicio de transporte, distribución y acarreo el vigente al momento de la publicación de esta Resolución.



También, fijó para todos los sujetos productores de oxígeno líquido en el territorio nacional el abastecimiento de la demanda de los establecimientos asistenciales y/o productivos del sector de la salud con carácter exclusivo.



A través del texto oficial, se conformó la "Comisión de Monitoreo de Insumos Críticos para la atención de Covid-19" que estará integrada por los titulares de ambos Ministerios.



Esa Comisión, según lo dispuesto, podrá:



-- Requerir mediante resolución fundada información a los sujetos alcanzados por la presente medida y a los establecimientos de salud de todo el país para el cumplimiento de sus finalidades públicas.



-- Instruir a las empresas productoras y distribuidoras de oxígeno líquido medicinal, la provisión constante e ininterrumpida del oxígeno líquido en el territorio nacional a los establecimientos de Salud sin perjuicio de contratos preexistentes con otro destino.



-- Convocar a aquellos organismos públicos y cámaras, empresas productoras y distribuidoras del sector que se consideren necesarios.



El Gobierno puntualizó que si se mantiene el ritmo actual de casos diarios de Covid 19, la demanda estimada de oxígeno se espera entre 786.000 y 1.110.000 metros cúbicos diarios, lo que equivale a un total de entre 1.030 y 1.506 toneladas por día, sobrepasando la capacidad máxima del sector, que no supera las 860 toneladas.



Asimismo, advirtió que en un contexto de demanda creciente "se han reportado modificaciones en los precios de medicamentos, insumos y en particular de oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo, particularmente en lo que hace a los servicios complementarios de transporte, distribución y acarreo".



"Estos deslizamientos de precios no encuentran justificación adecuada en relación a las variaciones de las estructuras de costos, por lo que, atendiendo a la situación expuesta en relación a la demanda de este insumo crítico, resulta menester una intervención oportuna de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo en el marco de las competencias asignadas en la emergencia", añadió.