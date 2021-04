Fernández pidió “acompañamiento” a gobernadores para hacer cumplir restricciones

El presidente Alberto Fernández propuso a mandatarios de provincias y al jefe de Gobierno porteño generar consenso para hacer cumplir las medidas dispuestas para evitar los contagios de coronavirus y les dijo que, si están de acuerdo "en restringir la circulación", tienen que "acompañar en el cumplimiento de las normas".En una reunión por videoconferencia, el mandatario capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que las medidas que impulsó Fernández "vienen bajando la circulación de transporte público y de particulares" y sostuvo que está de acuerdo con "todo lo que podamos hacer para restringir la movilidad".El Presidente sostuvo que "está claro que hay un epicentro en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) pero"En este año aprendimos de la experiencia, el secreto es reducir la circulación y hay que ver cómo nos ayudamos para hacer cumplir las restricciones", señaló Fernández, quien apuntó queEl jefe de Estado remarcó que el virus "no sale a las 20, está todo el día, yFernández estuvo acompañado por los ministros de Salud, Carla Vizzotti; y del Interior, Eduardo de Pedro; y por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.Estuvieron conectados el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chubut, Mariano Arcioni; de Córdoba, Juan Schiaretti; de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Mendoza, Rodolfo Suárez.También lo hicieron Omar Gutiérrez, de Neuquén; Arabela Carreras, de Río Negro; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Omar Perotti, de Santa Fe, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.Vizzotti expuso sobre la situación sanitaria, nuevas variantes, el estado del mapa epidemiológico en el país, las unidades de terapia intensiva (UTI) con pacientes mas jóvenes, el plan de vacunación y la demanda de oxígeno y anestésicos, informaron fuentes del Gobierno.Por su parte, Kicillof dijo que la provincia presentó el último mes "el crecimiento exponencial de casos" y utilización de las terapia intensivas "como nunca" en la pandemia, pero remarcó que hace una semana "se estabilizaron los casos y se redujo el ingreso a las UTI"."Las medidas que tomaste, Alberto (Fernández), evitaron un desborde sanitario en el AMBA", pregonó el mandatario bonaerense, y alertó que de seguir esta meseta alta "es un desastre".Según Kicillof "", porque "la secuencia se viene repitiendo de manual", y explicó que comienza "en la Ciudad, sigue en el AMBA y después en el interior" de la provincia de Buenos Aires, "con el agravante de cepas más contagiosas y letales".Según el mandatario provincial, "hay que buscar la forma de reducir la circulación", y ejemplificó que las escuelas "implican una movilidad muy grande", y "bajar la circulación implica bajar los contactos y los contagios"."Hoy tenemos una urgencia, que es que hay que liberar camas en los hospitales, y las decisiones que tomes, Alberto, en el AMBA las vamos a acompañar", completó.Rodríguez Larreta destacó el encuentro "entre todos" y mencionó las reuniones conjuntas de "Salud, Gabinete, Seguridad y Transporte".Sobre la situación en CABA, Rodríguez Larreta contestó en forma positiva al Presidente: "Las medidas que impulsaste vienen bajando la circulación de transporte público y de particulares, y tenemos una meseta después de una crecida muy grande"."Hay 2.700 casos, que es alto y preocupante igual y que nos genera tensión en el sistema de salud; estamos atentos y preocupados y vamos a reforzar las medidas, y estamos de acuerdo con todo lo que podamos hacer para restringir la movilidad", subrayó el jefe de Gobierno porteño.En ese sentido contó que se".Mañana (por hoy) habrá otra reunión de Gabinete "para avanzar en otras restricciones", refirió Larreta, y añadió: "Estamos preocupados pero es cierto que las medidas del gobierno nacional están dando resultados. Estamos vacunando a fondo, terminamos con los mayores de 70 años", y elogió el plan Detectar de Nación.Perotti alertó que Santa Fe tiene el 86% de camas criticas ocupadas, con 65% de Covid", y relató: "Estamos altos con los casos, tuvimos un pico de 3.000; suspendimos cirugías y desde las 21 no tenemos circulación".Además propuso liberar la transmisión del clásico entre Newell's Old Boys y Rosario Central, que se jugará el domingo a las 18.40, "para no generar circulación".Rodríguez Saá admitió que el sistema de salud en su provincia "está tensionado" aunque aclaró que las medidas que tomó el Presidente "hicieron efecto" y señaló que "es una lucha día a día".El gobernador de San Luis indicó que el mayor grupo de contagio "es de 19 a los 39 años" y contó que en la provincia ya tuvo "un muerto de 29 años", calificó la situación de "preocupante" y se mostró a favor de prolongar la restricción nocturna.Ziliotto reseño que La Pampa "está bien" pero alertó que "no lo estará", más allá de manifestar que la provincia sigue "con las mismas restricciones desde el 4 de enero", último."Veníamos con 100 casos promedio y ahora es de 250, aplicamos toda la vigencia del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de Nación", señaló.Refirió que las clases son presenciales pero "parciales", con un máximo de asistencia de tres veces por semana a la escuela, y destacó la experiencia de La Pampa "como único productor público de oxígeno del país".Alicia Kirchner informó que en Santa Cruz ya vacunaron "al 100 por ciento" del personal de salud y al mismo porcentaje en personas mayores a 60 años; mientras que Carreras indicó que Bariloche hoy tiene restricciones "acorde a las ciudades con mayor riesgo", que incluye la no presencialidad en las escuelas, porque están "con mucha ocupación de camas UTI".Schiaretti informó que el pico de internación fue 1.700 pacientes y hoy están en 1.612 camas, y reseñó que en Córdoba el pico de casos fue "por Semana Santa" y ahora está en una "meseta alta para la llegada del invierno"."El fenómeno que hay es que tenemos más casos en el interior que en la ciudad de Córdoba, pero todavía no verificamos la circulación comunitaria de nuevas cepas, aunque sabemos que mas temprano que tarde va a llegar y vamos a tener mas casos", resumió el mandatario cordobés."Tomamos medidas para evitar circulación y recreación e iremos profundizando esas medidas, porque el virus va a llegar y vamos a estar complicados", añadió."Agradezco a Alberto que trabajemos juntos, a todo el Gobierno nacional, vamos tocando la sinfonía con las particularidades que tiene cada región", concluyó Schiaretti.Arcioni analizó: "Estamos aplicando medidas de cuidado en la circulación", y calificó la vacunación de "excelente"."Estamos cerca de cumplir la población objetivo", refirió el mandatario chubutense, y acotó que "es obligatorio ingresar con PCR a la provincia"."Hoy tuvimos mucho impacto, pasamos de 170 casos a 250", comentó, y argumentó que "a veces las medidas son antipáticas pero la salud es prioritaria".Gutiérrez comunicó que las escuelas "funcionan con semi presencialidad" y felicitó la gestión a nivel internacional del Gobierno para traer vacunas.Suárez coincidió con el resto sobre la "meseta de casos alta, peligrosa, con el sistema sanitario complicado", aunque notificó que la restricción nocturna permitió "controlar mejor los eventos y las fiestas clandestinas".El gobernador mendocino ilustró que extendieron la franja horaria, escalonaron los horarios de ingreso a las escuelas, administración pública y comercios, y reveló que "la movilidad bajó, por el miedo y la conciencia de la gente"."Necesitamos seguir coordinando la entrega de insumos, tenemos dificultad con los respiradores", describió Suárez.Melella acotó que la provincia tuvo "unas semanas de crecimiento" y graficó que "hoy Ushuaia está mejor que Río Grande"."Suspendimos cirugías programadas; las clases son semi presenciales, una semana si y otra no; y vamos a exigir PCR al ingreso de la provincia", resumió Mellella, que anunció que ya vacunaron a los mayores de 60 años y al personal de salud.