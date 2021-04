Concejales de JxC denuncian la parálisis del Órgano de Control del Transporte

Paraná Los colectivos vuelven a circular y el servicio se normaliza en la ciudad

El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio afirma que, a pesar de la crisis en el servicio de colectivos, la Municipalidad no tiene intención de hacer funcionar el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema de Transporte Público de Pasajeros. Denuncian incumplimiento de la Ordenanza, cancelación de las reuniones, falta de pago a profesionales técnicos y de información sobre el transporte.“Sabemos que el transporte no es un tema sencillo de solucionar, pero existe y se encuentra vigente una Ordenanza que establece la creación de un Órgano de Control donde, además del Municipio, participamos los concejales de las distintas fuerzas políticas, el Defensor del Consumidor, la Defensoría del Pueblo y todos los actores de la ciudad.”“En 16 meses de gestión del Intendente Bahl, el Órgano sólo fue convocado en 4 oportunidades, nunca se terminó de conformar de manera completa y su único interés fue el aumento de la tarifa. Desde comienzos del 2020 venimos reclamando por el correcto funcionamiento del Órgano sin tener ninguna respuesta por parte del Sub Secretario de Transporte, Diego Duglovitsky, funcionario a cargo de su funcionamiento.”“Desde nuestro rol como oposición le solicitamos al Gobierno Municipal que cumpla con la Ordenanza y ponga en funcionamiento los mecanismos institucionales para trabajar en conjunto por la mejora en un sistema de transporte que todos los días cae en su calidad y afecta a miles de vecinos de Paraná” comunicaron desde Juntos por el Cambio.