Bordet firmó contratos para obras sanitarias y de gas por más de $289 millones

Política Bordet monitorea la marcha y gestiona financiamiento para obras viales

El gobernador Gustavo Bordet firmó los contratos para dar inicio a las obras de saneamiento y gasíferas en cuatro localidades entrerrianas por más de 289 millones de pesos.Se construirán sistemas cloacales y una planta potabilizadora de agua en Ceibas, e infraestructura de gas en Concordia, Gilbert y Villaguay.El gobernador Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, presidió este miércoles el acto de firma de contratos en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, donde destacó la importancia de los trabajos y el beneficio que significa para los entrerrianos.Junto al gobernador y a la vicegobernadora estuvieron los presidentes comunales de Ceibas, Sabrina Olano; de Villaguay, Claudia Monjo; de Concordia, Alfredo Francolini; y de Gilbert, Fabián Constantino. También participaron la diputada nacional Carolina Gaillard; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; y los referentes de las empresas contratistas.Durante la reunión el gobernador dialogó con los intendentes sobre cada una de las obras y explicó las acciones que lleva adelante el gobierno en esas y otras localidades de la provincia, tanto en proyectos de gas como de saneamiento, además de otros trabajos que se concretan en complementación con los municipios.A su vez, tanto el ministro de Planeamiento como la secretaria de Energía explicaron las características de los trabajos en un intercambio con los intendentes y el gobernador.En ese sentido, el ministro Richard, al referirse a las obras de saneamiento, comentó: “Hoy firmamos los contratos en el marco del Programa Federal de Saneamiento para ejecutar obras de agua y de cloaca en Ceibas. La obra de agua es muy significativa porque duplica la capacidad a través de una unidad modular que permite tener el ciento por ciento de la población con agua. Y la obra de cloaca implica realizar conexiones domiciliarias, un colector principal para poder descargar a las lagunas de tratamiento, completando al sector de la ciudad que faltaban cloacas llegando prácticamente al ciento por ciento. Son obras que representan la infraestructura básica de las ciudad, algo fundamental para mejorar la calidad de vida de la gente”.Por su parte, Silvina Guerra, en referencia a los trabajos de gas, detalló: “Hoy firmamos los contratos que corresponden al plan de desarrollo de infraestructura gasífera en toda la provincia que lleva adelante el gobernador Bordet a través de la Secretaría de Energía. Entre los tres contratos suman 180 millones de pesos y son obras diferentes entre sí”. Y explicó: “En el caso de Gilbert es una ciudad que no tiene gas, así que se hace la red básica que se conectará a la red primeria y secundaria que fue construida en 2018 en otra inversión de la anterior gestión del gobernador Bordet. Y con este nuevo contrato se inicia todo lo que es la red domiciliaria que abarcará a unas 200 familias que en cinco o seis meses se podrán conectar al servicio. En el caso de Villaguay es una ampliación de la red, por ser una localidad que ya tiene gas hace varios años, pero hay varios barrios nuevos que serán abarcados con el servicio mediante esta obra. Y Concordia es una ciudad que ha tenido un constante crecimiento hacia el norte, con un gran desarrollo en los últimos años, por lo que la infraestructura de acero existente quedó chica y ahora se planteo una obra de gasoducto y una nueva planta reductora para el norte de la ciudad. Se ejecutará un gasoducto de tres kilómetros y medio de alta presión que terminará en una planta reductora de la cual sale una red que alimenta a los domicilios de varios barrios en la zona norte de la ciudad”, detalló Guerra.También los intendentes se refirieron a la importancia de los trabajos en cada ciudad.En tal sentido, la intendenta de Ceibas, Sabrina Olano, explicó: “El tema del agua para nosotros es muy importante. Al haber un crecimiento poblacional, lo que nos pasaba en las épocas de verano es no nos alcanzaba y debíamos ayudarnos con cisternas y demás. Con el compromiso del gobernador, de agregar otro módulo ahora lo vamos a tener con los cual estamos muy agradecidos. Y con el tema de la cloaca nosotros habíamos hecho un 40 por ciento por administración y ahora vamos a tener todo el pueblo con cloacas con lo cual vamos mejorar la calidad de vida de la gente. Tener estas obras en nuestra localidad, en estos tiempos tan difíciles, es muy importante para nuestros vecinos”.A su vez, el intendente de Gilbert, Fabián Constantino, indicó: “La verdad que es una obra muy esperada. Hubo una primera etapa y estábamos deseosos de continuar con este proyecto de tan esperado para Gilbert que no cuenta con gas. La nuestra es una localidad chica y con esto va a quedar con la red interna en la gran parte del pueblo permitiéndonos el progreso y la posibilidad de mano de obra a partir de industrias que se afinquen”.A su turno, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, expresó: “Son obras esperadas, más allá de que en Villaguay hay mucha conexión domiciliaria, siempre nos quedan barrios más populares por fuera de esta red de gas que necesitan tener mejor calidad de vida y que todos los vecinos puedan acceder a este tipo de servicio. Contar con gas natural es muy importante y significa mucho beneficio y agradecemos por el compromiso de que lleguen estas obras a nuestra ciudad”.Finalmente, el intendente de Concordia, Afredo Francolini, expresó: “Hoy firmamos el contrato de inicio de la obra de gas natural de tres kilómetros y medio para el sector norte de Concordia, una zona que en la que está creciendo mucho nuestra ciudad, y pasa por la Bianca, Villa Zorroaquín y el barrio Termal. Para nosotros es una obra muy importante para todo ese sector donde hoy no llega el servicio y es una zona muy poblada”.El contrato para la obra de desagüe cloacal y sistema de tratamiento en Ceibas, departamento Islas del Ibicuy, demandará una inversión de 70.834.545,19 pesos y se concretará con fondos de Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa). La empresa Coinar estará a cargo de su ejecución. Dentro del proyecto se contempla la construcción de 150 conexiones domiciliarias desde la red hasta la línea municipal para igual número de viviendas cuyos ocupantes son personas de escasos recursos y que cuentan con núcleos húmedos precarios.En tanto, en la nueva planta compacta potabilizadora de agua en Ceibas, se invertirán 42.299.493,94. Será financiada por Enhosa y la firma Brydge Hydrogen la construirá. El proyecto contempla emplazar una nueva planta potabilizadora de 50 metros cúbicos/hora de capacidad que tratará el agua proveniente del río Paranacito, de manera de reforzar la dotación ya que el modulo instalado no satisface la totalidad de la demanda por lo que se refuerza con cisternas provenientes del paraje Perdices.Por su lado, las obras de gas natural en Concordia, a cargo de la firma Oicsa, demandará 92.906.401,50 pesos. La obra consiste en la construcción de un nuevo ramal de acero de 3,5 kilómetros y una estación reguladora de presión secundaria de 14,7 a 4 bar, y tiene un plazo de ejecución de 210 días corridos. Con ello se prevé aumentar la zona de cobertura deservicio en la localidad, permitiendo la expansión de la red de distribución domiciliaria a barrios del norte de la ciudad como Villa Zorraquín, La Bianca, Barrio El Golf y el Parque Termal. La llegada del servicio es fundamental para el desarrollo residencial y turístico, debido a la cantidad de emprendimientos en la zona.En Gilbert, departamento Gualeguaychú, las obras de red de distribución de gas natural estarán a cargo de la empresa Insu Serv SRL. Estos trabajos demandarán una inversión de 54.979.190,53 pesos y el plazo de ejecución es de 150 días corridos. La obra consiste en la ejecución de 12.050 metros de cañerías y sus correspondientes accesorios, que conformarán la red básica de distribución de gas natural para la ciudad. La inversión provincial para la provisión de gas a esa localidad de Gilbert comenzó con la obra interconexión, regulación y obras complementarias de gas natural que incluyó la construcción de una estación de regulación primaria, una estación de regulación secundaria en el mismo predio y conexión a válvula existente. La nueva obra se empalmará al módulo de regulación de presión secundario, permitiendo la llegada del gas natural a los hogares e instituciones de la ciudad.Finalmente, la ampliación de red distribución de gas natural en Villaguay la hará la firma Oicsa y la inversión asciende a 28.081.244,54 pesos y el plazo de ejecución es de 120 días corridos. La obra consiste en la ejecución de 6.514 metros de cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material y válvulas de bloqueo. Una vez ejecutada, se aumentará la cobertura local del servicio a un 90 por ciento de la ciudad, incorporando a los barrios Illia, Buen Pastor, San Juan, Assver, Centro Económico y la zona de la Escuela de Policía.