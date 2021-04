Esteban Bullrich reveló que sufre un tipo de esclerosis que le afecta el habla

El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich detalló la situación en un comunicado oficial del Senado, en el que contó que recientemente se enteró de su diagnóstico, tras varios meses de estudios y consultas con especialistas.



"La ELA es compleja, pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podemos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en él", expresó Bullrich.



Sostuvo, además, que la enfermedad no le impide continuar con sus funciones en el Senado.



"Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico. Hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos", destacó el senador del PRO.



En el comunicado, afirmó: "Sí voy a sumar una prioridad más a mi vida. Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte".



"Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo. Voy a averiguarlo y hacerlo valer la pena", señaló Bullrich.



Y agregó: "Agradezco de nuevo todas las oraciones y muestras de cariño a lo largo de estos meses. Tienen un valor enorme y dan fuerzas para seguir porque sé que cuento con todos ustedes para esta nueva etapa de mi vida. Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con las que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles. Vivir también se trata de darle para adelante".



La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.



Avanza lentamente y debilita la movilidad del paciente, y no existe una cura, solo tratamientos para controlar los síntomas.



El famoso físico británico Stephen Hawking, que falleció en 2018, padeció ELA.