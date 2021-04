Cafiero: "La pobreza se resuelve con trabajo digno y no con cualquier atajo"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, participó por videoconferencia, de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde se definió un aumento del 35 por ciento del salario mínimo, vital y móvil en 7 tramos no acumulativos.. De esta manera el nuevo monto, definido por mayoría con 31 votos a favor y 1 abstención, pasará a ser de $29.160.Al respecto, el jefe de Gabinete remarcó la importancia de "encontrar ámbitos de diálogo y de puesta en común, para que tengamos en nuestro país, una recomposición real de los salarios, que le ganen a la inflación, que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante".En ese sentido, Cafiero amplió: "Quiero agradecerles en nombre del gobierno por haber logrado este nuevo acuerdo para, de este modo, intervenir en una realidad que nos aqueja, que es el flagelo de la pobreza en nuestro país. La pobreza se resuelve con trabajo digno, y no buscando cualquier otro tipo de atajo"."Lo que necesitamos es que haya más oportunidades de negocios y mayores posibilidades de trabajo y empleo, pero que no haya ningún tipo de abuso sobre nadie. Debemos lograr una armonía; no hay sociedad que se realice solamente desde la óptica del sector público, como así tampoco de la lógica del mercado" destacó Cafiero.En representación del sector sindical, participaron Héctor Daer, Julio Piumato, Hugo Benítez, Jorge Solá, Noemí Ruiz, Antonio Calo, Jorge Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Sergio Romero, Rodolfo Daer, Roberto Fernández, Argentino Geneiro y José Luis Lingieri, por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT); y Hugo Yasky y Ricardo Peidro, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).En cuanto a las principales cámaras empresarias e industriales, estuvieron presentes Daniel Funes de Rioja, José Etala, Ricardo Güell, Julio Cordero y Horacio Martínez de la Unión Industrial Argentina (UIA); Pedro Etcheberry, representando a la Cámara Argentina de Comercios y Servicios (CAC); Jorge Hulton, de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Carlos Achetoni de la Federación Agraria Argentina (FAA); Paulo Ares, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO); Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Alberto Frola, por parte de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Guillermo Gamble, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Pedro Cascales, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Verónica Sánchez, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina; Juan Rinaldi, de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA); y Jaime Campos, en representación de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).Por último, en carácter de invitados, estuvieron presentes Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación; Esteban Castro, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA); Carlos Marín, de Argencon; y Aída Ruíz, presidenta del Consejo Federal del Trabajo.