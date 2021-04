Gremios universitarios rechazan oferta salarial de 33% en cinco tramos

Rechazaron la oferta de 33 por ciento de mejora salarial en cinco tramos, confirmaron las organizaciones sindicales.



Así lo señaló un documento difundido por de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), que lidera Daniel Ricci, en relación al ofrecimiento salarial por parte del Ejecutivo.



La cartera educativa propuso abonar el aumento salarial paritario en cinco tramos de 8 por ciento en abril, 5 en junio, 6 en noviembre, 5 en diciembre y 9 por ciento en enero próximo, lo que fue rechazado, y las partes continúan discutiendo las cláusulas de revisión, añadió.



"Aunque la nueva propuesta constituyó un avance respecto de la anterior, es aún inadmisible. Los gremios exigen un 34,5 por ciento a percibir este año en su totalidad. Además, las cuotas deben adelantarse", puntualizó el dirigente en el documento.



Las organizaciones también ratificaron la necesidad de incluir una cláusula de revisión en septiembre y diciembre, ya que "la inestabilidad económica, profundizada por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus y la herencia macrista, tornan de muy difícil previsibilidad los futuros índices inflacionarios", remarcaron en el comunicado.



"En términos generales, el porcentaje de aumento total debe ser de al menos un 34.5 por ciento y en menos cuotas. El último tramo no puede cobrarse en diciembre porque ello implicaría que los trabajadores universitarios pierdan frente a la inflación", afirmó Ricci.



Además, la Fedun reclamó el pago de un bono por conectividad para cubrir los gastos que insume el dictado de clases virtuales; otro bono para los docentes de hospitales universitarios y la duplicación de los fondos para capacitación de los trabajadores.



Para los gremios, ese aumento del 34,5 por ciento es un guarismo acorde con lo que se conviene para los trabajadores de todos los niveles educativos y en las paritarias provinciales, por lo que mañana las organizaciones analizarán la nueva propuesta oficial.



Ricci confirmó que las autoridades educativas convocarán en breve al tercer encuentro paritario, y adelantó que las partes rubricaron hoy un acta que reactivó los programas exigidos y estaban pendientes de resolución desde la reunión convencional de 2020.



La organización demanda el pago del convenio colectivo de trabajo a los preuniversitarios, el pase de los ad honorem y contratados a rentados, y la promoción de los ayudantes de primera a Jefe de Trabajos Prácticos según la antigüedad y las tareas realizadas.



La totalidad de los gremios docentes y no docentes del sector (Ctera, UDA, Fatun, Conadu, Fagdut, Fedun), no obstante haber reconocido "avances" en la nueva oferta de la cartera educativa, determinaron el estado de alerta en defensa del poder adquisitivo.



Télam.