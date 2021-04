Barrios de Pie y Polo Obrero reclamaron asistencia para comedores y merenderos

En el marco de una jornada nacional de lucha, integrantes de Barrios de Pie y Polo Obrero se movilizaron hacia Plaza 1º de Mayo, donde reclamaron por refuerzos alimentarios para los comedores y merenderos a los que asisten.“Para reforzar un plan de lucha que desde hace tiempo denuncia diversas cuestiones que no pueden pasar en un país con una situación pandémica que atraviesa todo el mundo; una de esas es el reclamo por refuerzo alimentario para los lugares que sostenemos”, indicó ael coordinador provincial del movimiento Barrio de Pie, Julián Jarupkin. “Subió la demanda hasta un 85% en Entre Ríos, y atendemos de 28 a 50 merenderos y elaboramos de 28.000 viandas a más de 50.000 viandas”, detalló.Según apuntó el dirigente social, esta es una situación “que se sostiene con la misma cantidad de alimentos que el año pasado, sin refuerzo alimentario y sin refuerzo de calidad sobre esos alimentos”.“Una investigación junto al centro nacional de Libres del Sur reveló que de 36 subió a un 42% la mal nutrición y esto se debe a la calidad de los alimentos y a que el bolsillo cada vez alcanza menos para comprar alimentos frescos; en el último semestre subieron hasta un 30% los precios de los alimentos frescos”, argumentó Jarupkin.Consultada a la represente de Polo Obrero qué ocurrió tras la movilización y corte de calles que hicieron a principio de mes en Cinco Esquinas, ésta comentó que “los representantes locales del ministerio nacional de Desarrollo Social trataron de darnos una respuesta a la problemática que tenemos con comedores y merenderos, pero todavía estamos esperando”.“Pedimos que por favor sea en forma urgente porque no tenemos cómo asistir a los comedores y a las familias que se incrementan cada día en cada merendero”, apuntó.Jarupkin, en tanto, acusó “programas nacionales que no se terminan de poner en funcionamiento”. “Necesitamos trabajo genuino a través de cooperativas, personal en territorio que se ocupe, no solo de las necesidades básicas en comedores y merenderos, sino también de todo lo que los rodea. Hay una brecha digital por la que los pibes tuvieron que abandonar la escuela para salir a trabajar con los padres. En 2020, uno de cada cuatro gurises abandonó la escuela”, remarcó el dirigente social.Y continuó: “Queremos soluciones de fondo, que se generen políticas para que el sector tenga trabajo y para que se proteja a la pequeña y mediana trabajo, los salarios deben corresponderse con, por lo menos, con 65.000 pesos para una familia tipo, porque el salario mínimo vital y móvil no puede estar por debajo de la canasta alimentaria”.También reclamaron “que los esenciales sean vacunados” contra el coronavirus.