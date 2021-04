Posible extensión de restricciones en Entre Ríos: las premisas y de qué depende

Sociedad Reportaron 789 casos de coronavirus en las últimas 48 horas en la provincia

La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, declaró que no se descartan nuevas restricciones a la circulación de personas. "Depende de los contagios y la capacidad de camas", expresó.Lo funcionaria manifestó que se sigue de cerca la dinámica de los datos cotidianos de Coronavirus. Remarcó que, aunque estamos por encima de los 600 casos positivos” diarios.”, reafirmó Rosario Romero.que “por el contrario, de haber una baja sensible de casos probablemente no sea necesario. Pero esto es dinámico y depende mucho de la ocupación de camas en el sistema de salud”.. Si hay que pensar en”.Respecto al tránsito por los corredores viales, aclaró que “no vamos a limitar el ingreso de habitantes de otras provincias a Entre Ríos. Siguen los controles sanitarios en zonas de fronteras como con Uruguay donde está permitido el intercambio comercial a través de camiones con mercaderías pero no hay circulación de personas. No habrá ningún cerramiento porque el comercio con naciones vecinas es muy importante y seguiremos como desde hace un año lo estableció el decreto presidencial”.