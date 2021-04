Covid-19: empiezan a definir nuevas medidas y se extenderían más allá del AMBA

Sociedad Reportaron 789 casos de coronavirus en las últimas 48 horas en la provincia

El Gobierno nacional evaluó con un grupo de expertos médicos las posibles nuevas medidas de restricción que se anunciarían en los próximos días para tratar de contener el crecimiento de los casos de Covid-19 y de la ocupación de camas de terapia intensiva.para precisar cómo será la nueva etapa.y, con ese fin, hacer un repaso sobre qué actividades no esenciales pueden ser reguladas.Los expertos subrayaron que "" y trazaron un panorama sobreEl encuentro se dio en momentos en que tanto el Gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad no descartan la aplicación de nuevas restricciones ante el avance de la segunda ola.El próximo viernes se vence el decreto nacional de necesidad y urgencia (DNU) que limitó actividades sociales, culturales y deportivas, además de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la marcada suba de contagios.Por estas horasdebido a la preocupación que genera el crecimiento de la ocupación de camas de terapia intensiva.Ante el posible nuevo anuncio del mandatario, los expertos les presentaron una serie de recomendaciones a los funcionarios de su Gabinete, mientras que, trascendió.Sucede que para anunciar las medidas aún resta una reunión que Vizzotti mantendrá este martes con sus pares de todas las provincias y otra que encabezará el presidente Alberto Fernández con los gobernadores.Funcionarios del entorno presidencial confirmaron que el presidente convocará a Rodríguez Larreta y a los 23 gobernadores para discutir la renovación de algunas restricciones vigentes y el endurecimiento de otras medidas para disminuir la circulación y el contagio del virus. Esa charla se mantendrá tomando como base las recomendaciones de sanitaristas y epidemiólogos que fueron convocados a una reunión de urgencia en la tarde del lunes a la Casa Rosada.Las medidas, según indicaron fuentes gubernamentales,. El centro de la segunda ola comenzó en el AMBA, pero ya empezó a trasladarse al interior del país, tal como sucedió el año pasado. En ese sentido,, Córdoba, Santa Fe y también de Mendoza, una provincia que en los últimos días pidió a Nación respiradores., aseguraron desde el Gobierno, ya que hay muchos casos y los sistemas sanitarios están colapsados. En ese sentido, desde el Ministerio del Interior comentaron que los jefes provinciales les transmiten preocupación por esa situación constantemente y que, por ende, cualquier medida que decida el Presidente estiman que será ampliamente apoyada y respetada. Si bien aún no hay una fecha estipulada, desde Balcarce 50 aseguraron que en estos díasLos expertos pidieron en la reunión con el Gobierno. Según detallaron desde el Gobierno, los especialistas también mostraron los datos de la vacunación y destacaron los porcentajes positivos de personas inoculadas con una dosis.Según trascendió, Pedro Cahn --uno de los expertos que estuvo en el encuentro-- propuso. Con esa regla, expresó, se evitaría que la decisión de cumplir o no las medidas dependa de la voluntad política, sino que estén consensuadas con un índice específico y público. Ángela Gentile, de la Sociedad Argentina de Pediatría, por su parte, destacó la necesidad de remarcar el cumplimiento de las últimas medidas y el avance en la vacunación de mayores de 60 y de 70.En cuanto a la presencialidad escolar hubo diversas posturas, Luis Camera de la Sociedad Argentina de Medicina, pidió seguir con las restricciones en el AMBA y dijo que no está de acuerdo con la presencialidad escolar. Pero otros especialistas manifestaron su opinión acerca de la importancia de la presencialidad de los chicos en las aulas y no compartieron la postura de un corte total de las clases. Propusieron, por ejemplo, evaluar la idea de una "presencialidad administrada", y de darle prioridad a aquellos chicos que estén finalizando un ciclo escolar