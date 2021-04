Fernández entregó 60 patrulleros en Buenos Aires y anunció "paradas seguras"

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en el municipio bonaerense de Merlo el acto de lanzamiento del Programa "Paradas Seguras", por el cual el gobierno invertirá 2.500 millones de pesos para instalar 4.000 refugios con dispositivos de seguridad en paradas de colectivos de 43 municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires.El mandatario aseguró que este plan es una respuesta al problema de la inseguridad y tiene que ver con "que el que tiene que tomar un transporte público no tenga en el instante en el que está esperando la sensación de que todo puede irle mal o de que todo pueda cambiar en un segundo"."Es el trabajo conjunto de un presidente y de un gobernador que estamos codo a codo preocupados por resolverle problemas a los argentinos y a los bonaerenses", reflexionó Fernández acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez."Todos queremos vivir en una Argentina en paz, una Argentina unida, en la pluralidad, en la diversidad. La democracia es eso, el arte de la sinfonía, que todo suene bien aunque toquemos instrumentos distintos", afirmó.En homenaje al ministro Mario Meoni, fallecido el viernes último, Sergio Massa dijo que los convenios que se firman hoy cuidan su legado porque como ex intendente, él sabía que "cada túnel, cada puente, cada vagón que subíamos a las vías, se transformaba en un pasito para que la gente viva un poquito mejor".Por su parte, Kicillof dijo que "hoy uno de los mejores homenajes que podemos hacer a Mario (Meoni) es, mientras lo despedimos, firmar estos convenios que eran un sueño de él, un trabajo de él, que significaba un avance para esta provincia".Participaron también de la actividad el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.Durante el acto el Gobierno nacional entregó además 60 móviles para fortalecer la seguridad en el Municipio de Merlo, con una inversión de 176 millones de pesos."Las 60 nuevas patrullas son producto de esa decisión del Presidente y del Gobernador de apostar a la provincia de Buenos Aires en una temática que era urgente abordar", afirmó Menéndez y dijo: "El Gobierno nacional, el provincial y los municipios no pensamos en las próximas elecciones, estamos pensando en las próximas generaciones de argentinas y argentinos".Suscribieron el convenio para sumarse al programa Paradas Seguras, además del municipio de Merlo, las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes); Marisa Fassi (Cañuelas); Mariel Fernández (Moreno), y Blanca Cantero (Presidente Perón); y los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham); Juan José Mussi (Berazategui); Fernando Espinoza (La Matanza); Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Andrés Watson (Florencio Varela) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). También estuvo presente el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.Los refugios permitirán brindar un espacio seguro, protegido y que sirva como alerta ante cualquier situación de inseguridad, violencia de género o urgencia médica.Contarán con WiFi, ca?mara de 360° para ver en tiempo real lo que sucede en el lugar y sus alrededores; boto?n antipa?nico para dar aviso a las autoridades locales; intercomunicador con un centro de monitoreo para casos de emergencia, y sistema de altavoz integrado.En los casos donde ya exista una infraestructura de refugios adecuada el Gobierno nacional instalará Tótems de Seguridad con todos los dispositivos mencionados.La aplicación de esta medida será el resultado del trabajo coordinado entre la Nación, la Provincia y los Municipios, ya que estas cámaras van a colaborar con la policía provincial y con los intendentes.