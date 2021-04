Entre Ríos alcanzó las 200.000 dosis de vacunas aplicadas contra el Covid

coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore

"Al día de hoy llegamos a las 200.000 dosis aplicadas. Es una celebración, porque vamos en el camino correcto con las políticas especificas de nuestro gobernador y de nuestro Ministerio buscando la protección en este caso de nuestros adultos mayores", remarcó elEn ese marco, el funcionario puso de relieve el "gran impacto" de la vacunación en los adultos mayores. "Lo vemos reflejado en la menor internación de los adultos mayores, que además saben cuidarse", describió.", expresó Sartore.No obstante, sostuvo que también se vacuna a personas menores de 60 años con patologías específicas y que no se han dejado de vacunar a los diferentes grupos establecidos, como el personal esencial, como son dos docentes de nivel especial, policías y en todas las residencias geriátricas y gerontológicas de la provincia, y personal de salud y los cuidadores y asistentes.En relación a la jornada que se desarrolla este lunes en el Hospital Geriátrico Pascual Palma de Paraná, Sartore refirió que "hoy hemos comenzado lo que denominamos el megaoperativo para la aplicación de vacunas a personas mayores de 75 años que por distintos motivos no pudieron tener el turno o no pudieron reprogramarlo".Detalló las aplicaciones se programaron en la Escuela Hogar, desde las 9 a las 15, con la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik-V para personas de la ciudad de Paraná. Además recordó que, previo a este operativo, se concretó otro similar pero para mayores de 80 años, en el mismo lugar, y estimó que para este caso se preé cerca del doble de esa cantidad.En relación al desarrollo del operativo destacó. "Puedo compartir la felicidad y la satisfacción por cómo se lleva a cabo la vacunación, ya que no tenemos demora en las aplicaciones, con un tiempo estimado de entre cinco y siete minutos desde que la persona ingresa", comentó Sartore.También detalló que el proceso se lleva adelante en tres modalidades: una es la que se realiza directamente arriba de los vehículos; otra es el vacunatorio preparado en el lugar para quienes pueden desplazarse por sus propios medios; y una tercera opción es para las personas mayores que no puedan concurrir por motivos puntuales la que se realiza en el domicilio.Por otro lado, Sartore indicó que"La vacunación se viene realizando en diferentes localidades", resaltó el profesional y recordó que "una vez que llegan las dosis de Nación se envían a cada ciudad de la provincia". Además, explicó que se realiza un trabajo articulado y un monitoreo específico, con estrategias para ir estableciendo la cantidad de dosis aplicadas, cargadas al sistema y el envío específico a cada lugar.