Gremios estatales entrerrianos definen si aceptan oferta salarial del gobierno

ATE Y UPCN definirán hoy si aceptan o no el ofrecimiento que el gobierno dio a conocer el pasado jueves. La propuesta salarial comprende aumentos de hasta el 30% para el personal de salud, con incrementos para médicos y enfermería, y subas en los códigos por Covid. Por otra parte, para el escalafón general se propuso un 25% escalonado, sobre los haberes de abril: 8% en mayo, otro 8% en julio y un 9% en septiembre.



ATE

Desde ATE informaron que este lunes se reunirá el Plenario de Secretarios Generales y el Consejo Directivo Provincial para discutir la propuesta. Algunos de los puntos que planteó el gremio son que el aumento del primer tramo (a pagar en mayo) sea del 13% y no del 8%, y que las negociaciones se retomen en septiembre, y no en octubre como propuso el gobierno. “Ningún trabajador tiene que estar por debajo de la línea de la pobreza y hoy el Indec dice que para no ser pobre en la Argentina se deben percibir 64 mil pesos, mientras que el mínimo que ofrece el Gobierno es 39.650 pesos. Estamos extremadamente lejos”, sintetizó el secretario General de ATE, Oscar Muntes.



UPCN

Por parte de UPCN, también se consideró insuficiente la propuesta, sin embargo, se destacan logros sindicales que se vieron en el ofrecimiento del gobierno. En este sentido, la Secretaria Gremial, Carina Domínguez, manifestó: “Si bien los números que muestra el Gobierno son insuficientes, debemos tener en cuenta desde donde se partió, porque antes de las reuniones con los equipos técnicos, el ofrecimiento era por mucho menor y lo que surge de hoy es fruto del trabajo de los sindicatos, proponiendo la discusión sectorial”.



La próxima reunión entre el Estado provincial y los gremios estatales será el próximo miércoles a las 10 hs. (APFDigital)