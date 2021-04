Soria expondrá en Diputados sobre las reformas al Ministerio Público Fiscal

El ministro de Justicia, Martín Soria, expondrá este lunes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, cuyo puntos centrales son la elección del jefe de los fiscales para que se designe por mayoría absoluta de la Cámara alta, en vez de por los dos tercios de los presentes y poner un plazo a la vigencia del mandato del Procurador.



Será la primera visita que hará Soria al Congreso luego que asumió el Ministerio de Justicia el pasado 29 de marzo, en reemplazo de Marcela Losardo.



El exdiputado expondrá mañana desde las 18 a través del sistema de videoconferencia ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales -que conducen los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Hernán Perez Araujo- sobre la reforma del Ministerio Público.



Si bien en la convocatoria efectuada a Soria se incluye solo el proyecto sobre la elección del jefe de los fiscales y el plazo de duración de su mandato aprobado por el Senado no se descarta que se refiera a la reforma judicial que también sancionó la Cámara alta.



El viernes último, desde Rosario, el presidente Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación que avance en el tratamiento del proyecto de ley que él mismo envió para la reforma del fuero federal para así poder "dar pelea" al narcotráfico y a los restantes delitos complejos.



En el Senado, la reforma judicial se sancionó el 28 de agosto del año pasado mientras que la reforma de la ley del Ministerio Público se aprobó el 27 de noviembre, pero el oficialismo de la Cámara baja no había abierto el debate debido a las dificultades de juntar los 129 votos para poder sancionar esos proyectos.



Fuentes del oficialismo confían en que buscarán los acuerdos con los bloques provinciales para tratar de aprobar en primer término los cambios en la ley que regula la actividad de los fiscales, ya que es esa iniciativa es central para avanzar con la elección de un nuevo Procurador.



El procurador Eduardo Casal está ejerciendo su cargo en forma interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbo en noviembre del 2017.



La principal reforma a la Ley del Ministerio Público modifica las mayorías para designar al jefe de los fiscales.



En la actualidad, se concreta con el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara alta, mientras que con el cambio que deberá ahora debatir Diputados se necesita sólo mayoría absoluta.



El proyecto aprobado también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación.



Asimismo, se establece que el procurador dure en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.



Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.



El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.



En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios.



No obstante, el Senado podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.



En tanto, la reforma judicial aprobada por el Senado -que aun se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara baja- propone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46 y se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.



Además se crean cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.



Además la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.



Respecto al sistema de subrogancias, uno de los puntos cuestionados por la oposición, se establece en el artículo 16 que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dentro del plazo de diez de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados del fuero criminal y correccional nacional que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.