Cafiero: "Parte de la oposición decidió politizar la pandemia"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "una parte de la oposición decidió politizar la pandemia", aún con la certeza de que "hoy no se consigue una cama en la Ciudad de Buenos Aires", en alusión a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de desoír el DNU que dispuso clases virtuales hasta fin de mes en el AMBA por la multiplicación de casos de coronavirus.



"Me sorprendió porque independientemente de una discusión sobre estadísticas y números, hay una realidad concreta que es que si vos si necesitas conseguir una cama en la ciudad de Buenos Aires desde hace 15 días tenés un problema; eso es testimonial, no es estadística", afirmó el funcionario, en una entrevista con Radio 10.



Cafiero sostuvo que el oficialismo podrá "rendir cuentas" sobre su prioridad de "cuidar la vida de los argentinos" cuando finalice la pandemia de coronavirus, incluso "con aciertos y errores", pero la oposición "no podrá hacer lo mismo".



En este marco, aseguró que "los vecinos le exigen a la política que les salve la vida" y reafirmó que el Gobierno "visualiza los problemas" y está enfocado en ese objetivo.



Dijo que la "judicialización de la política sanitaria" está ligada los "sectores más reaccionarios de la oposición que ven en la cantidad de casos (de coronavirus) y en la cantidad de muertes motivos para celebrar, pensando que de esa forma se le hace un daño al Gobierno".



"Son discusiones muy mezquinas y lamentablemente la oposición tomó ese camino", declaró Cafiero.