Bordet hizo un llamado a la población para “amesetar la curva de contagios”

El gobernador, Gustavo Bordet, hizo este viernes, un llamado de concientización a los ciudadanos de Entre Ríos, para frenar la ola de contagios de coronavirus. En un mensaje grabado, difundido pasadas las 14, adelantó las medidas que dispone el nuevo decreto que regirá hasta el 3 de mayo en la provincia e hizo un especial pedido para evitar las reuniones sociales.“Estamos asistiendo en nuestro país, a la segunda ola de contagios, cuyos picos estamos alcanzando en estos días y la provincia, no ha resultado ajena a lo que pasa en grandes conglomerados urbanos como el AMBA”, dijo Gustavo Bordet en el video que emitió Elonce TV y agregó que, “en este sentido y cuidando a la población, hemos decidido tomar nuevas medidas, que, por un lado, sigan priorizando la presencialidad en las escuelas y también, el sostenimiento de la actividad económica”.Al respecto, el gobernador sostuvo que “resulta imprescindible reducir la circulación de personas en distintos horarios, pero sobre todo, en la nocturnidad”, remarcó Bordet según pudo saber Elonce y agregó que “por eso, le pedimos a todos los vecinos, en cada una de las localidad de nuestra provincia, que se cuiden. Y cuidarse, significa no circular innecesariamente, más allá de lo que establece el decreto que acabo de suscribir”, anticipó.“Fundamentalmente, tiene como objetivo, a través de la reducción de la circulación de manera innecesaria de personas o grupos de personas, lograr disminuir el número de contagios”, explicó Bordet y resaltó que “estamos asistiendo a la circulación de distintas cepas que son novedosas, en el sentido que las cepas Británica y de Manaos, están teniendo circulación activa en la provincia y esto hace que los contagios que estamos teniendo en la provincia de Entre Ríos, tengan a personas jóvenes que antes no se contagiaban, internadas en los hospitales”.“La situación, como se puede ver, es grave y tenemos que cuidarnos. Por eso, yo apelo (más allá de lo establecido en el decreto), a cuidarnos. Cuidarnos es dejar de circular, es usar métodos de protección, como tapabocas o el distanciamiento que es tan necesario”, sentenció el gobernador.

Asimismo, remarcó que "en la provincia continuamos activamente el plan de vacunación. Está comprobado que las personas que se vacunaron al menos con una dosis, al menos en mayores de 60 años, ninguno ha sido hospitalizado, lo cual demuestra la eficacia del sistema de vacunación", citó Bordet.El gobernador destacó la marcha de la campaña de vacunación en la provincia. "Estamos trabajando activamente y alcanzando este viernes, las 200 mil dosis aplicadas y hay 170 mil entrerrianos que están vacunados, esto representa, el 25% de la población económicamente activa en la provincia de Entre Ríos, la totalidad del personal de salud está vacunado; todos nuestros adultos mayores institucionalizados, están vacunados. El 70% de los mayores de 70 años está vacunado, de los mayores de 60 años, el 45% ya está vacunado", afirmó."Con las nuevas dosis que hemos recibido, estaremos vacunando a todas aquellas personas, menores de 50 años, que presentan distintas patologías de riesgo o comorbilidades", anticipó el Gobernador según confirmó Elonce."Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero necesitamos que este esfuerzo sea acompañado desde el esfuerzo de la sociedad entrerriana. Entendemos que pueda existir fatiga o cansancio por tantos meses de pandemia, pero ahora no podemos dejar de trabajar en conjunto", resaltó Bordet."Por eso, hago este llamamiento a los vecinos a trabajar, a concientizar, a decirle a sus pares que evitemos todo tipo de reuniones y encuentros por lo menos por 10 días, hasta el 3 de mayo, para que se pueda estabilizar la situación", solicitó el mandatario entrerriano."El sistema de salud de Entre Ríos, se preparó para esta pandemia, hemos más que duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores, pero ante la segunda ola que ocurre en todo el mundo, no resulta suficiente, porque también, hay otras patologías que ocupan camas", sostuvo el mandatario provincial en su mensaje."Necesitamos amesetar la curva de contagios. Por eso, confiamos en que los entrerrianos y las entrerrianas sabremos estar a la altura de las circunstancias", apuntó Bordet y agregó que dio instrucciones "a la policía y autoridades municipales con sus cuerpos de inspectores, a trabajar seriamente para disuadir a todos los vecinos que incumplen con el decreto. Pero lo más importante es que nosotros tomemos estas medidas de cuidado".