Los comercios deberán cerrar a las 20: lo que dice el decreto para Entre Ríos

“Hemos decidido tomar nuevas medidas, pero que se siga priorizando las clases presenciales y la actividad económica”, anunció el Gobernador esta tarde, al anticipar las nuevas restricciones para reducir los contagios de coronavirus.Al respecto, GustavoEntre los anuncios de Bordet, se mencionó que en aquellas localidades definidas como de alto riesgo epidemiológico y sanitario,que podrán definir ampliar los alcances de las medidas dispuestas por la normativa provincial.Tras el mensaje del Gobernador,El decreto al que pudo accederhs, a excepción de las actividades declaradas esenciales y a las personas afectados a su efectivo cumplimiento”, señala el texto.En el texto del decreto que consta de 12 artículos, el noveno, especifica lo que se permitirá a los intendentes que consideren, una agudización mayor de las medidas de restricción.Las autoridades municipales y comunales podrán disponer, en sus respectivos distritos, en consulta con el Ministerio de Salud, mayores restricciones a los horarios de circulación nocturna y otras medidas pertinentes de carácter transitorias, focalizadas e intensivas que las establecidas en los artículos 3° a 7°, inclusive, en particular en aquellos departamentos que semanalmente el Ministerio de Salud defina como de Alto Riesgo epidemiológico y sanitario”, indica el textocon el riguroso cumplimento de los protocolos vigentes.de circulación de 0 a 6 todos los días.de personas en plazas, espacios y paseos públicos entre las 20 y las 6 todos los días de la semana.en domicilios particulares y continúan habilitadas las familiares hasta 10 personas.en espacios públicos al aire libre hasta las 20 personas en el horario comprendido entre las 6 y las 20., culturales que impliquen concurrencia de público, salones para fiestas y salas de entretenimiento.funcionando con el aforo del 50% hasta la hora 0 y el ingreso de personas se permitirá hasta las 23. En estos espacios no estarán permitidas las actividades complementarias en forma presencial de artistas y grupos musicales.s, gimnasios, cines e iglesias funcionarán con un aforo del 50% y un máximo de asistencia de 50 personas.provinciales, zonales o locales de carácter profesional y amateur no habilitadas expresamente por autoridades nacionales.a articular con autoridades municipales/comunales y con la Policía de Entre Ríos, el trabajo de control y fiscalización del estricto cumplimiento del protocolo aprobado correspondiente a los servicios de transporte público urbano e interurbano de pasajeros.