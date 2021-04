Suspenden paro de colectivos previsto para el lunes tras dictarse conciliación

El Ministerio de Trabajo tiene previsto declarar este viernes la conciliación obligatoria en el conflicto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que exige una recomposición salarial y amenazó con realizar un paro de 24 horas el lunes próximo.La conciliación será por 10 días, prorrogables en caso de que empresarios y sindicalistas no lleguen a un acuerdo.La UTA había emitido un comunicado en el cual acusó a las cámaras patronales de "no darnos respuesta a los pedidos salariales, como tampoco a estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19, tanto para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires como para los del Interior del país".El gremio pretende una recomposición salarial para este año equivalente a la inflación: a fines de febrero, había dejado sin efecto un paro tras aceptar el pago de 15 mil pesos en tres cuotas iguales, como cierre de la paritaria del 2020."Exigimos que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgentes respuestas para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias", enfatizó el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.