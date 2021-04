Punto por punto, las medidas de restricción que anunció Santa Fe

Ante la suba sostenida de casos de Covid-19 en Santa Fe, y a pocos días del aumento de restricciones determinado por Nación para el AMBA –en el que Alberto Fernández invitó a las provincias a acatar las medidas-, el gobernador Omar Perotti decidió sumar nuevas restricciones para la provincia.





De esta forma, a partir del viernes 23 de abril y hasta el 2 de mayo no se podrá circular en auto o moto a partir de las 21 hs. Mientras que el sector gastronómico podrá recibir personas hasta las 23 hs. En tanto, se prohíbe todo tipo de circulación desde la hora 0 hasta las 6 (sólo lo podrán hacer los esenciales)



El horario de actividad en locales comerciales minoristas no escenciales será de 10 a 19 horas. Los escenciales como de venta de alimentos, podrán tener sus puertas abiertas hasta las 20.





Se suspenderán, además. los torneos deportivos los fines de semana (incluye pesca y actividad hípica) y las actividades culturales y religiosas.





Se restringe la actividad fisica en el espacio público, salvo para la realización de manera individual o acompañado por convivientes, de salidas breves de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofisico, sean caminatas, correr o circular en bicicleta, sin detenerse ni concretar reuniones a aglomeración de personas





El decreto no menciona nuevas restricciones para los gimnasios, que en principio podrán seguir funcionando con una clientela que ocupe el 30 por ciento del aforo en cada uno de los turnos.





Por otra parte, las escuelas permanecerán abiertas, tal como había anticipado El Litoral. En cambio, cerrarán los cines y los shoppings.





Las nuevas medidas que se aplicarán en toda la provincia llegan luego de la reunión que Omar Perotti mantuvo este martes por la tarde con el equipo de epidemiólogos que habitualmente lo asesoran.





De la conferencia de prensa de este miércoles también participaron la ministra de Salud, Sonia Martorano, y los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón, y de Rosario, Pablo Javkin.