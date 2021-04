Revocan domiciliaria a Boudou pero no irá a prisión hasta que fallo quede firme

El juez de ejecución Ricardo Basílico revocó hoy la prisión domiciliaria del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses por el caso Ciccone Calcográfica, pero recién volverá a cárcel común cuando el fallo quede firme.El juez de ejecución decidió hacer lugar al pedido de los fiscales que en diciembre habían reclamado que el ex vicepresidente vuelva a la cárcel cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.Ahora, la defensa se prevé que apelará el fallo de Basílico y la decisión quedará en mano de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.Al tener firme la condena, Boudou seguía detenido porque la Justicia entendía que ameritaba prisión domiciliaria en virtud del estado de "vulnerabilidad" que transitaban sus dos hijos menores de edad.El ex vicepresidente había logrado la prisión domiciliaria el 6 de abril de 2020 por decisión del juez Daniel Obligado, quien consideró que en ese momento el fallo no estaba firme y que había una situación de vulnerabilidad en el cuidado de sus dos hijos.