Créditos para viviendas: “El Estado generará 135.000 empleos”, dijo Ferraresi

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que con los créditos a tasa cero de interés para la refacción y la construcción de viviendas “el Estado invertirá $ 98.000 millones, generará 135.000 empleos y ayudará a 87.000 familias” a mejorar su calidad de vida.



“El objetivo del presidente Alberto Fernández es, en estos tiempos complejos de pandemia, aparte de cuidar a la gente, generar políticas para reconstruir a la Argentina. Y una de ellas es la construcción de viviendas, que es un motor dinamizador de la economía”, afirmó Ferraresi a Télam.



Fernández, junto con Ferraresi, presentó este mediodía el lanzamiento de 87.000 créditos a tasa cero para la refacción y construcción de viviendas en todo el país, en el marco del programa federal Casa Propia, líneas que se ajustarán por la fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución de los salarios.



“Nos propusimos que ya no sea un sistema donde una entidad financiera es la que clasifica quién accede al crédito, sino que haya un ordenador del trabajo y del salario para el otorgamiento de las viviendas”, indicó el ministro.



El titular de la cartera de Desarrollo Territorial explicó que “los créditos para refacción serán para ingresos familiares de $ 25.000 a $ 175.000; y para construcción, de $ 53.000 a $ 175.000”.



En ese mismo sentido, remarcó que el programa beneficiará a “87.000 familias de distinto niveles”, y precisó que “se otorgarán 40.000 créditos hasta $ 100.000; 25.000 hasta $ 240.000; y 22.000 hasta $ 4 millones”.



“Esto significa una inversión del Estado de $ 98.000 millones”, precisó Ferraresi, quien afirmó: “Primero queremos ver la demanda que genera esta propuesta, y en función de esto generar más políticas de acceso a la vivienda, que a su vez se traduzcan en empleos”.



En ese sentido, el funcionario también señaló que “para refacción, se genera un empleo por programa, por un periodo de tres meses promedio”, con lo cual indicó que “ahí hay 65.000 puestos de trabajo”.



"En el caso de la construcción, son tres por año, con lo que se generan 66.000 puestos”, y en consecuencia subrayó que “habrá una oferta de trabajo muy buena con la construcción de viviendas”.



“Estamos dando un paso muy contundente con este lanzamiento”, destacó el ministro, quien puntualizó que “en 30 días se harán los sorteos y en 90 días será la entrega de los créditos. Con un alcance absolutamente federal”.



Aparte del anuncio de hoy, remarcó que se están “construyendo 62.000 viviendas con las provincias y los municipios que suscribieron convenios de adhesión al Casa Propia”, y agregó que “ya se licitaron 3.500 viviendas y se están licitando otras 7.000 más del Procrear, y se entregaron 2.000 créditos para construcción”.



Además destacó que “en la primera semana de mayo se lanza el programa Reconstrucción, con la terminación de 55.000 viviendas que están paradas desde 2015”, porque el macrismo las dejó abandonadas.



“Todo esto conforma el programa que presentó el Presidente en el inicio de las sesiones parlamentarias de este año, de 264.000 soluciones habitacionales en tres años, con una inversión de $ 900.000 millones”, remarcó Ferraresi.



Consultado sobre la adhesión de los gobiernos provinciales a estas iniciativas, indicó que “siempre el acompañamiento de las provincias es importante”, y afirmó que “todas ellas adhirieron, firmaron convenios y presentan proyectos”.



Pero subrayó que a partir de estas iniciativas “se genera un debate en función de que el acompañamiento no debe ser solo para solicitar sino también para contribuir a generar los recursos que el Estado necesita para sus políticas públicas”.



“Hay jurisdicciones que piden fondos, pero que después no acompañan el presupuesto o la ley de aporte solidario. O salen a defender al gobierno porteño en querer seguir manteniendo los recursos obscenos que recibían de más”, sostuvo Ferraresi.



A su criterio, “se requiere de un debate que tiene que generar una política de Estado que necesita de consensos y comportamientos particulares”.