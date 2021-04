Fernández anunció obras por $10.000 millones para reforzar el sistema sanitario

El presidente Alberto Fernández anunció la realización de 134 obras por 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal e incorporar 1.415 camas ante la segunda ola de Covid-19, desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada."Pusimos todo el esfuerzo y logramos que a ningún argentino, a ninguna argentina, le faltara atención médica. En todos los lugares de la Argentina fuimos llevando nuestro auxilio con ese criterio federal que siempre he enarbolado", dijo el mandatario nacional ante directores de hospitales, enfermeros y enfermeras, y acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.El ministro Katopodis precisó que hoy "tenemos en ejecución 262 obras que tienen como objetivo cuidar la salud de nuestra gente". Además, la cartera se encuentra trabajando en una tercera etapa, compuesta por 101 proyectos, a ejecutarse a largo plazo, que implican una inversión de 11.425 millones de pesos, con 1.791 nuevas camas (1.319 críticas y 472 generales).Participó desde La Plata, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien informó que "cuando llegué a mi actual cargo, la provincia tenía 883 camas de terapia intensiva en el sistema público, que se hubiera saturado, como lo vimos en otros países, el 1° de julio del año pasado", y aseguró que la "ampliación del sistema de salud permitió que pudiéramos responder a las necesidades de nuestro pueblo".Desde la ciudad de Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez, anunció el inicio de las obras de la primera etapa del nuevo edificio del Hospital Norpatagónico de 42.000 metros cuadrados totales.Gutierrrez pidió que "no se judicialicen las medidas que adopta el Gobierno nacional para proteger la salud colectiva" y dijo que "hay que salirse del epicentrismo de un lugar particular y pensar en todos y todas".En tanto, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se encontraba en la ciudad de Piñero para la inauguración del Centro de Aislamiento Sanitario en Complejo Penitenciario Unidad 11, uno de los 31 que se llevaron adelante en todo el país."Estamos deseando que las políticas en el AMBA vuelvan a tener la coordinación que tuvieron en los inicios, porque todos sabemos que desde allí se traslada al interior, y todo lo que allí se pueda trabajar coordinadamente en la mejora de la salud es un beneficio para todos", pidió el gobernador santafesino.El ministro Katopodis anunció la ampliación mediante una estructura modular de camas críticas y leves aptas Covid-19 del Hospital Municipal de la ciudad santafesina de Helvecia; y la readecuación del ala noreste para camas críticas y leves aptas para el coronavirus y la ampliación sector suroeste del Hospital Rawson de la localidad de San Javier.También se conectó la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, para inaugurar la expansión en 1.800 metros cuadrados del Hospital Regional de Río Gallegos y anunciar la ampliación del Centro de Salud del Barrio San Benito, de la capital provincial, y el desarrollo de nuevos Hospitales Modulares en Pico Truncado y Caleta Olivia."Trabajemos entre todos solidariamente. Miremos a la Argentina de manera federal, no solo desde nuestro lugar, sino en cómo la conducta de cada una de las provincias puede incidir en el resto", dijo Alicia Kirchner, quien expresó el acompañamiento a las medidas impulsadas por Presidente.En Calingasta, San Juan, el gobernador Sergio Uñac junto al intendente Jorge Castañeda, anunció el inicio de ejecución del nuevo edificio del Hospital Dr. Aldo Cantoni de 5.200 metros cuadrados."Gracias de corazón por esta inversión que son casi 700 millones de pesos vitales. La provincia no lo podía hacer y lo estamos logrando gracias a la visión federal del Gobierno", dijo Uñac.También participó desde San Rafael, Mendoza, el intendente Emir Félix, quien anunció la puesta en marcha de un Centro Modular Sanitario."Quiero agradecerle su mirada humanitaria y federal frente a la pandemia, y la posibilidad de contar con mayor infraestructura para poder atender la situación grave que estamos viviendo", señaló Félix.Y, desde la ciudad bonaerense de Pilar, el intendente Federico Achával inauguró obras en el Hospital Municipal de Derqui y anunció la ampliación del mismo y del Hospital Central de Pilar."El sistema de salud de Pilar estaba devastado. Pero rápidamente pudimos construir este hospital y fue fundamental para darle la pelea al Covid-19 y para evitar que el sistema de salud se sature", indicó el intendente local.El Gobierno nacional anunció además que impulsará obras en el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán, tales como la construcción de una nueva área en la sala de frío del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, la reparación de calles internas y veredas, y la puesta en valor, consolidación de fachadas y espacios perimetrales en el Pabellón Central de la institución.Del acto participaron también el titular de la CGT, Héctor Daer, y los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela) y Juan Zabaleta (Hurlingham).Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.