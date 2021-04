Internaron al ex gobernador Lifschitz por su cuadro de Covid-19

El ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz fue internado hoy en un sanatorio de Rosario por complicaciones en su cuadro de salud tras contagiarse de coronavirus.

De acuerdo con el equipo de prensa del dirigente socialista de 65 años, fue ingresado "en la mañana de este lunes a un sanatorio de la ciudad de Rosario, para ser examinado por su cuadro".



"Al momento, se le están realizando estudios clínicos y controles, con el objetivo de reevaluar su estado, en el marco de la patología que cursa", se expresó en un comunicado difundido por el sitio de La Capital.

También se señaló que "se prevé que una vez finalizados los exámenes médicos, por precaución, y para un seguimiento más cercano, quede internado".

El 11 de abril pasado, Lifschitz anunció que se había contagiado de Covid-19.



"Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de Covid-19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado", dijo entonces en un mensaje difundido en su cuenta de la red social Twitter.

De profesión ingeniero civil, Lifschitz fue gobernador de Santa Fe entre 2015 y 2019, mientras que durante dos mandatos (2003-2007 y 2007-2011) se había desempeñado como intendente de la ciudad de Rosario.