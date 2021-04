Fernández anunció bono por $6.500 para personal de salud durante tres meses

El presidente Alberto Fernández anunció que "en los próximos tres meses el personal de salud recibirá un bono mensual de 6.500 pesos", al tiempo que destacó que valora "la salud pública" y que se incluyeron 100.000 trabajadores que se beneficiarán de ese bono y que no estaban incluidos en el 2020.Así lo expresó al encabezar un acto en el que anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para reforzar el sistema de salud ante la segunda ola de Covid-19.El mandatario celebró que este lunes se habrán recibido en el país "9 millones de dosis" de vacunas contra el coronavirus, y afirmó que, pese a que las cantidades no son las "deseadas" sino "mucho menos porque los contratos no pudieron cumplirse" como el Gobierno esperaba, se van a "conseguir más vacunas para sostener el ritmo de vacunación"."Vamos a conseguir más vacunas, en la segunda quincena llegarán más dosis y sostendremos el ritmo de vacunación", afirmó.En tanto, pidió "no hacer política" con la situación epidemiológica en el país, y recordó que "es importante que los maestros estén vacunados". En esta línea, recordó que, a diferencia de otras provincias, la ciudad de Buenos Aires vacunó sólo "al 14 por ciento del personal de educación".El jefe de Estado aseguró que "ninguna decisión fue impensada" al dictar las últimas medidas restrictivas para el Área Metropolitana de Buenos Aires, epicentro de los contagios en el marco de la segunda ola de coronavirus, porque su única preocupación es "cuidar la salud de los argentinos".Agradeció a quienes acataron las nuevas restricciones desde el viernes último, cuando entraron en vigencia, porque "salvan de contagio a los argentinos y argentinas" y "preservan la vida", al anunciar hoy una inversión de 10.155 millones de pesos para reforzar el sistema de salud ante la segunda ola de Covid-19.Fernández remarcó este lunes que antes de asumir "la Argentina había quedado desamparada" por "cuatro años donde las vacunas se vencían, el sarampión volvía y algunas gobernadoras se jactaban de no construir más hospitales"."Nuestro tiempo de Gobierno está signado por la pandemia. La pandemia es un hecho global que afecta definitivamente a la población mundial. En cualquier latitud la pandemia lastima seres humanos, castigándolos y matándolos", indicó Fernández mientras encabezaba un acto en el Museo Casa Rosada."Nosotros llegamos y enfrentamos la pandemia en situación muy adversa porque objetivamente la Argentina había quedado desamparada. Años donde las vacunas se vencían, el sarampión volvía y algunas gobernadoras se jactaban de no construir más hospitales", indicó el primer mandatario.