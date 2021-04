Administrativos de Salud acordaron burbujas de trabajo y el pago de horas extras

Paraná Personal del Ministerio de Salud continúa con las medidas de fuerza

Tras las protestas con corte de calle que realizaron la semana pasada, los administrativos del ministerio provincial de Salud acordaron con los funcionarios el área, la modalidad de trabajo a través de burbujas para rotar entre la presencialidad y la virtualidad, y se les prometió el pago de las 30 horas extras no trabajadas para garantizar un salario que ronde los 40.000 pesos.“Hoy tuvimos una respuesta gracias a la continuidad de la movilización con cortes y asambleas”, comunicó auna de las voceras de los trabajadores en protesta, Camila Romero. “Las respuestas de los funcionarios fueron a nuestros pedidos, las burbujas sanitarias por nuestras garantías sanitarias porque trabajamos en condiciones de hacinamiento, totalmente amontonados por muchas horas, y por una circulación ministerial que nos imposibilitaba, porque todos los trabajadores de Salud estamos más de 12 horas dentro de ese edificio y debemos garantizar 30 horas presenciales, que son las que nos ayudan a nuestro bolsillo dado que ganamos por debajo de la canasta familiar”, detalló.Romero explicó que, además de las burbujas sanitarias, se le garantizará “por el resto del mes, las horas extras que para nosotros son fundamentales”. “Y es fundamental que logremos estas rotaciones por nuestra salud, el crecimiento de contagios y la crítica situación sanitaria”, argumentó.En ese sentido, también comentó que “la virtualidad no está siendo posible porque el ministerio no me garantiza que pueda seguir de manera remota, que en mi computadora tenga todo lo que en mi trabajo”.Durante el encuentro con funcionarios de Salud, a los empleados se les comunicó sobre la implementación de un protocolo de cuidado para el ingreso al edificio de calle 25 de Mayo y condiciones de higiene en el edificio, “que son cuestiones estructurales del ministerio porque que cada tanto nos quedamos sin agua”.“Con más de 20 de personas en una oficina es imposible garantizar el protocolo que requiere los dos metros de distancia y que es fundamental en esta pandemia”, remarcó Romero.En la oportunidad, la delegada de los trabajadores anunció que este martes a las 11hs concentrarán en el ministerio de Salud “para acoplarnos al corte y movilización de trabajadores del hospital San Martín”. “La cuestión salarial es inmediata y no podemos que el gobierno no nos haya hecho ninguna propuesta en la paritaria. Es urgente la reapertura de la paritaria en la que podamos discutir un salario acorde a la canasta básica”, argumentó.