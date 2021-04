Advierten que presencialidad en escuelas “puede implicar alto riesgo colectivo”

Política La Justicia porteña ordenó que se garanticen las clases presenciales

La presencialidad en escuelas puede implicar un bajo riesgo individual pero alto riesgo colectivo, según el análisis epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud de la Nación que también publicó un gráfico que compara la evolución de casos totales de coronavirus y de aquellos entre la población escolar desde el inicio de clases presenciales en el AMBA."En el contexto epidemiológico del AMBA, donde el número de casos muestran un crecimiento exponencial con alta velocidad, es imposible separar el riesgo individual del riesgo colectivo", sostiene en otro tramo del posteo la cartera de Salud, en el contexto de la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender las clases presenciales por dos semanas a partir de hoy."Diversas experiencias en distintos países, han mostrado relación entre la disminución de la presencialidad o cierres de escuelas y disminución en los niveles de transmisión", agrega la cartera de Salud."Para garantizar una presencialidad cuidada es fundamental controlar la transmisión de la enfermedad en la comunidad", añade.Según la información volcada por el Ministerio, "en la región del AMBA, que en la actualidad presenta una alta incidencia de casos, hay más de 3 millones de niños, niñas y adolescente en edad escolar y aproximadamente 300.000 docentes y no docentes, sumado a los acompañantes, que se movilizan diariamente".La cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti añade que "comparando las dos semanas previas al inicio de clases y las últimas dos semanas, se observa que los grupos de edad escolar presentan un aumento proporcional mayor al resto de las edades"."De allí que el aumento de casos afecta también a este grupo de edad, independientemente de que las instituciones escolares sean consideradas espacios de bajo riesgo individual y realicen un adecuado cumplimiento de los protocolos", indica."El riesgo individual bajo aumenta cuando se incrementa la prevalencia de la enfermedad en la población. De la misma manera que el aumento en la circulación de personas que implica la presencialidad escolar, facilita la transmisión viral", alerta el hilo oficial."Esto es esperable, debido a la mayor circulación de grupos susceptibles - que el año pasado no circularon- en áreas de alta transmisión viral", destaca."En el contexto epidemiológico del AMBA, donde el número de casos muestran un crecimiento exponencial con alta velocidad, es imposible separar el riesgo individual del riesgo colectivo"."Por todo esto, para poder tener una presencialidad cuidada no alcanza con las medidas individuales en instituciones educativas, sino que es necesario implementar medidas colectivas para impactar en la transmisión comunitaria"."Las últimas medidas sanitarias implementadas buscan restringir actividades consideradas de alto riesgo y aquellas que generen alta circulación de personas, con el fin de disminuir la velocidad de los contagios para que el sistema de salud pueda seguir dando respuesta" describe."En suma, el objetivo de las medidas intensificadas, transitorias y localizadas es disminuir la velocidad de los contagios para evitar que el aumento exponencial de casos ponga en riesgo el sistema de salud", concluye.Por otra parte, define "bajo riesgo individual" cuando "el riesgo de contagio puede ser considerado bajo si se acompaña con el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención"."Uso correcto de barbijo, distanciamiento, higiene de manos, ventilación adecuada, identificación temprana, aislamiento de los casos y cuarentena de contactos.Pero, en un contexto de aumento de la transmisión comunitaria o en áreas de alta incidencia quienes asisten a establecimientos escolares (estudiantes y personal) tienen más probabilidad de enfermar", completa.Asimismo, aclara sobre "alto riesgo colectivo": "cuanto mayor es la circulación de personas, mayor es la transmisión del virus. El riesgo de enfermar aumenta cuando aumenta la prevalencia de la enfermedad en la población, independientemente de los riesgos individuales".