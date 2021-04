"Todos queremos la presencialidad" en las escuelas, dijo Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió hoy a los dirigentes políticos de la oposición que "no confundan más a la gente" y "no generen más incertidumbre" sobre la medida que estableció clases virtuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por 15 días porque se trata de una disposición que "ya está tomada".



"Tenemos que bajar la cantidad de circulación en el AMBA, que el viernes tuvo su récord de casos y viene demostrando una incipiente y cada vez más acelerada ocupación de camas", explicó Cafiero.



Y remarcó: "Necesitamos mucha responsabilidad; no confundan más a la gente, no la angustien; todos queremos la presencialidad pero necesitamos la virtualidad" por 15 días.



Así se pronunció el jefe de ministros, al compartir con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de la recepción de 864.000 dosis de vacunas en una planta de almacenamiento de la localidad bonaerense de Benavídez, tras haber llegado al país provenientes de Holanda.



Allí, consideró como una "bocanada de esperanza" la llegada de vacunas del sistema Covax para "dar vuelta la página" en la lucha en el país contra el coronavirus.



Reiteró también que el Gobierno tiene como principal objetivo la provisión de vacunas para la Argentina y "fortalecer la campaña de vacunación más grande de la historia" del país.



En tanto, una fiscal porteña dictaminó que "correspondería hacer lugar" a una medida cautelar solicitada por un grupo de particulares contra el decreto nacional que dispuso las nuevas acciones para combatir el coronavirus.



Karina Cicero, fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, admitió que el caso es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió que resuelva en favor de las clases presenciales, entre otros puntos.



Pero la funcionaria del Ministerio Público porteño estableció que por las características del caso tiene facultad para expedirse. Y después de una extensa argumentación al respecto y de resaltar, entre otros puntos, la supuesta insuficiente información para asegurar que las clases presenciales promueven el contagio de la Covid-19 expresó: "Correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada" y "disponer la continuidad de la educación presencial" en las escuelas capitalinas.



Por otra parte, la Corte Suprema tiene en sus manos el planteo de Rodríguez Larreta para que se ratifiquen las clases con asistencia, contra el decreto presidencial que estableció un paréntesis de 15 días en la concurrencia a las aulas y en otras actividades para frenar el nuevo avance del coronavirus.



Según los trascendidos judiciales, hasta este domingo el máximo tribunal no había sido convocado para expedirse y se estimaba que ello podría ocurrir en el transcurso de la semana.