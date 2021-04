Salud reconoció que el personal sanitario “muestra signos de agotamiento”

“Si bien el contexto epidemiológico es distinto, y se presenta con mayor gravedad, con respecto al del año pasado, la diferencia es que el equipo del sistema sanitario muestra signos de agotamiento”, reconoció el Subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud, Marcos Bachetti.“Teniendo en cuenta el cansancio del sector Salud y la realidad social, hay que buscar un equilibrio para que la situación no se agrave, instando a disminuir la circulación de personas”, aseguró. Al mismo tiempo agregó: “A la hora de bajar los casos y combatir la Pandemia, es importante continuar con todas las medidas de prevención y tratar de que la población tome conciencia en todo sentido”.Asimismo, el subsecretario remarcó: “Las proyecciones epidemiológicas no sirven con los datos o curvas de un día. Hemos aprendido mucho de los epidemiólogos este año en cuanto a estos procesos y variables. Ninguna decisión se tiene que tomar con lo que pasa en un día”.Por último, el funcionario recordó: “Los protocolos están, los tenemos por escrito. El tema es no relajarse. La primera medida es cumplir con lo que está vigente”.