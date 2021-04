Fernández negó relajamientos en Salud: "Tergiversaron mis palabras", apuntó

"He visto en los últimos días distintas expresiones que expresaban malestar, atribuyéndome haberme referido en mi discurso público a cierto "relajamiento" del personal médico y paramédico en la atención sanitaria durante la pandemia. En realidad jamás dije semejante cosa., indicó el primer mandatario en redes sociales.Asimismo, manifestó que al referirse al sistema sanitario"Ante la baja de casos Covid, se habilitaron prácticas quirúrgicas no urgentes aumentando peligrosamente la ocupación de camas", indicó."Ese relajamiento no se relaciona con la dura realidad que viven los profesionales de la salud y el arduo trabajo que realizan. Sé de su esfuerzo y son un ejemplo para los argentinos y argentinas. Ponen el cuerpo y exponen su propia vida para salvar las nuestras", subrayó el jefe de Estado."En esta realidad que tanto altera nuestra vida cotidiana, los malos entendidos no ayudan., remarcó Fernández.Asimismo, prosiguió: "Nunca resté valor al compromiso demostrado por el personal de salud.Y concluyó: "No suelo hacerme el distraído ante lo que veo. Escucho todas las voces. Por eso creo que amerita esta aclaración. Quiero reiterar mi gratitud a cada hombre y a cada mujer que pone todo su empeño en el sistema de salud. Cuentan con el reconocimiento social y mi admiración diaria".