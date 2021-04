Hubo manifestaciones contra las medidas tomadas por el Gobierno ante la pandemia

Manifestantes opositores se convocaron principalmente este sábado en del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y frente a la Quinta Presidencial de Olivos, donde se pronunciaron en contra de las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno nacional para evitar los contagios de coronavirus.La convocatoria fue realizada en redes sociales a través del hashtag #17ATODOSaLasCalles y #Obelisco, y las manifestaciones estuvieron protagonizadas por concentraciones escasas de personas que se congregaron en el Obelisco porteño, Plaza de Mayo, en la intersección de las avenidas Cabildo y Juramento, frente a la residencia presidencial de OIivos, y también en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.Los manifestantes portaron banderas argentinas y carteles con consignas en contra de la suspensión de las clases presenciales y del horario dispuesto para el funcionamiento de bares y restaurantes por el decreto nacional que aplicó restricciones preventivas y focalizadas para evitar que siga la suba de contagios en el área metropolitcana de Buenos Aires.Una mujer en el Obelisco dijo en declaraciones a la prensa que "nos quieren encerrar sin vacunas, están avasallando a la ciudad de Buenos Aires".Un hombre que se manifestaba en la misma zona afirmó que concurrió para reclamar "por las libertades públicas" y manifestó "queremos libertad, justicia".Otra mujer, que portaba un cartel con la consigna "con mis hijos, no" manifestó que "la educación es un derecho y yo voy a luchar por eso"."Vine por los chicos de todos", expresó otra manifestante que portaba un cartel con la consigna "la educación dignifica".Por su parte, un manifestante dijo que "acá estamos por más libertad, por más trabajo y educación" y agregó que "los bares no contagian".Una mujer que se manifestaba frente a la quinta presidencial de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López, afirmó: "Estoy acá por la educación" y sostuvo que "no creo que las medidas sean por 14 días", en alusión a la suspensión de las clases presenciales.Por su parte, la agrupación Republicanos Unidos informó en un comunicado que sus referentes Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, Agustín Etchebarne y Marina Kienast participaron de la manifestación de este sábado.Entre el martes y el viernes, la cantidad de infectados reportados estuvo siempre por encima de 24 mil y tocó su máximo histórico ayer con 29.472 detectados en unos 120 mil testeos.Así, en los últimos cinco días se acumularon 126.066 casos, superando holgadamente al pico histórico de 2020 cuando, en la semana epidemiológica 42 (la segunda de octubre) habían llegado casi a 100 mil.Dos semanas atrás, mientras se atravesaban los feriados por las Pascuas, las autoridades reportaron 9.902 infectados.El Ejecutivo apuesta a que el estricto cumplimiento de las disposiciones en las próximas dos semanas ayude a estabilizar la curva y bajar el crecimiento exponencial de contagios de coronavirus registrados en los últimos días.