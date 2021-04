Bordet ratificó la presencialidad en escuelas: los contagios “han sido mínimos”

Sociedad Una ciudad entrerriana impuso mayores restricciones que el resto de la provincia

El gobernador Gustavo Bordet indicó que "en Entre Ríos se monitorean permanentemente los registros de contagios y de ocupación de camas, y de agravarse la situación, se evaluará y tomarán nuevas medidas", y consideró que "el plan de vacunación viene funcionando muy bien".Fue durante la inauguración este sábado de 20 viviendas en La Criolla, departamento Concordia. "Damos continuidad en todo la provincia al Programa Primero Tu Casa que es financiado con recurso propio y que contempla fundamentalmente a las zonas rurales", dijo este sábado Bordet en La Criolla donde también entregó equipos y luminarias al Club Social y Deportivo Juan Bautista Alberdi de esa localidad.Junto al gobernador, estuvo el intendente La Criolla Ariel Stucker; el senador nacional Edgardo Kueider, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto; el presidente de la Comisión Mixta de Salto Grande (CTM), Luis Benedetto; y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) Marcelo Bisogni.Consultado sobre la situación pandémica, Bordet sostuvo: "Nos preocupa mucho la situación sanitaria en el país. En Argentina, y particularmente en Entre Ríos, se monitorean permanentemente los registros de contagios y de. Hoy la situación de Entre Ríos amerita tomar medidas que fueron las tomadas", aseguró."Estamos monitoreando, yporque está comprobado que la única manera de aplanar las curvas de contagio es disminuyendo la circulación del virus. La prioridad que tiene la provincia es cuidar la salud de la población. Evitar que haya decesos por covid y minimizar todos los efectos negativos de la pandemia. Estamos muy atentos y monitoreando", adelantó., acotó.En ese marco, el gobernador confirmó que se sostendrá la presencialidad en las escuelas. "En Entre Ríos es muy particular la asistencia a clase. No hay grandes conglomerados urbanos por lo tanto la concurrencia de los chicos durante el trayecto y la permanencia durante las aulas está asegurado que no haya, y hay un año que ha sido muy complejo en materia lectiva y que nosotros queremos recuperar rápidamente en 2021, obviamente siempre cuidando con todos los protocolos la cuestión sanitaria".También dijo que se prioriza "sostener el empleo y que todos los sectores tengan la oportunidad de trabajo, sobre todo en el sector de gastronomía, pero hemos impuesto límites en lo que tienen que ver con reuniones sociales, eventos y espectáculos por las aglomeraciones de personas. Lamentablemente hay todavía algunos que no han podido recuperar su dinámica trabajo, pero se busca que sea lo máximo posible la apertura de negocios, del sistema productivo e industrial para que no haya desempleo", remarcó.En cuanto a la vacunación, el mandatario explicó que "el plan de vacunación viene funcionando muy bien. Hoy estamos vacunando más del 10 por ciento del total de la población de Entre Ríos. Por ejemplo, las personas institucionalizadas en geriátricos están el 100 por ciento vacunado, al igual que el personal estratégico de salud del universo previsto. A su vez, el 50 por ciento de los mayores de 70 años está vacunado, y llega al 25 por ciento las personas mayores de 60 años", precisó.. Casi el 60 por ciento del personal policial están vacunados, sobre todo los que están en tarea de calle que son los que más riesgo tienen", agregó."En la medida que sigan llegando vacunas, se irá vacunando más para lograr una inmunización que nos proteja de covid y nos permita seguir trabajando normalmente y recuperar progresiva y paulatinamente la normalidad habitual", remarcó.Bordet dijo que "estaba el compromiso con el intendente de entregar estas 20 unidades habitacionales del Programa Primero Tu Casa que es financiado integralmente con fondos provinciales a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda"."También nos estamos poniendo de acuerdo con el intendente que cedió 30 lotes porque se pueden hacer porque el municipio cede el terreno para construir viviendas. Esto es muy importante. Construiremos 30 unidades habitacionales más con el donativo que realizó el municipio, y dándole continuidad a este programa que se desarrolla en todo el territorio de la provincia que contempla fundamentalmente a comunas y juntas de gobierno", detalló.Advirtió luego que "esto generó que muchas empresas pequeñas puedan tomar este tipo de obras porque son unidades habitacionales que no exceden las 10 o las 15 que se hacen en distintas zonas rurales de la provincia para marcar la presencialidad en todo el territorio. Esto genera mucha mano de obra, sobre todo en tiempos como los que nos toca atravesar de pandemia. El hecho de poder sostener el trabajo y el empleo a través de la construcción es muy efectivo", remarcó.En cuanto a las viviendas construidas en el marco de este programa, Bordet detalló que tienen colocado el termotanque solar, la cocina y tienen una muy buena terminación. "Cuando las familias ingresan, ya tienen todo listo para comenzar a disfrutar de la nueva vida", destacó.A su turno, el presidente municipal de La Criolla, Edgardo Ariel Stuker, definió la entrega de las viviendas "como un avance muy importante y por eso agradecemos al gobernador porque siempre nos está apoyando. Hoy se está dando solución a 20 familias de nuestra localidad".Hizo referencia luego a los lotes que disponen para la construcción de viviendas. "Es un paso importante que ya estén a nombre del IAPV", concluyó.En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, inauguró 20 viviendas en la localidad de La Criolla, departamento Concordia.Las unidades habitacionales las ejecutó la empresa Cocco Construcciones S.A, ubicadas entre las Calles; Belgrano, Lago Pueyrredón, Río Gualeguaychú y Río Victoria y tiene una inversión de 28.394.925,93 pesos.En La Criolla, se construyeron 20 viviendas. De las cuales, se ejecutaron cuatro viviendas monoambientes, ocho viviendas de un dormitorio, y ocho soluciones habitacionales de dos dormitorios, dos de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad.En el marco de las políticas públicas del Estado entrerriano que consideran que los clubes cumplen un rol social vital en tiempo de pandemia y del Programa de Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresarial de Enersa, el Club Social y Deportivo Juan Bautista Alberdi recibió un termotanque solar y luminarias con tecnología led para el campo de juego.Consultado sobre el escenario político, Bordet entendió que "en estos momentos cuando hay una crisis mundial, es cuando más unidos tenemos que estar. No podemos estar con diferencias estériles o pensando de una manera sesgada políticamente cuando está en jugo ni más ni menos que la vida de las personas. Podemos discutir, pero hay que hacerlo en un marco de razonabilidad. Las críticas hay que hacerlas y debatirlas, pero tenemos que encontrar un marco de acuerdo que nos permita avanzar. Quienes tenemos responsabilidades de gobierno, no podemos perder el tiempo en discusiones estériles, si no convocando y resolviendo problemas. Trabajo con todos los intendentes en Entre Ríos y me verán reunido permanentemente porque lo importante es proteger la salud de la población. Después habrá tiempo para dirimir en elecciones, pero son gestos muy mezquinos cuando se prioriza lo político partidario por sobre la salud de la población", concluyó.