Alcoholemia Federal: junto a controles, harán test simultáneos en 18 provincias

Según se informó en un comunicado, la ANSV, organismo dependiente del Ministerio de Transporte, llevará adelante este sábado la "5ta edición de Alcoholemia Federal".



En esta oportunidad, en el marco de las nuevas restricciones de circulación dispuestas por el Gobierno nacional, el operativo acompañará los controles que se realizan las fuerzas provinciales en Entre Ríos, Córdoba, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, San Juan, La Rioja, Mendoza, Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.



Al respecto, el Director Ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, señaló: "Como sociedad tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo. No podemos permitir que se sigan ocupando camas de terapia intensiva por causa de los siniestros viales. Es nuestra responsabilidad como Estado ayudar a que esto no suceda en este contexto y en la futura nueva normalidad".



"Estamos reforzando los controles y ejecutando políticas públicas para cambiar esta creencia de que se puede manejar alcoholizado”, precisó.



Por otra parte, el funcionario agregó: “Estos cambios no los hacemos solos, sino gracias al apoyo de todos los organismos provinciales y municipales, hoy podemos llevar adelante un proyecto ambicioso que nos permite cuidar la vida de las y los argentinos”.



Al igual que en las ediciones anteriores, los registros realizados con los resultados de todos los operativos se compilarán de forma digital con el fin de conformar una base estadística nacional que pueda arrojar datos sobre la problemática.



Según datos estadísticos de la ANSV, los siniestros viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 35 años, mientras que la conducción bajo los efectos del alcohol es uno de los factores determinantes más importantes.



Durante el 2020, la ANSV incrementó la cantidad de test de alcoholemia en el territorio nacional e implementó una nueva modalidad de medición de alcohol que permite controlar más vehículos en menor tiempo. En una primera instancia, y con un dispositivo llamado alómetro, se mide solo si la persona presenta, o no, alcohol en sangre.



Este resultado se alcanza tan solo en el lapso de un segundo y a través de la exhalación de aire, por lo que solamente aquellos conductores que den positivo en esta prueba, se les realiza el test con alcoholímetro para detectar dosaje.



De esta forma, se agiliza el procedimiento y se incrementa considerablemente el caudal de autos controlados por hora.



Télam.