Colectivos deben contar con ventilación cruzada, oxigenación y claraboyas

medidas que deben adoptar las empresas prestadoras de los diferentes servicios en Entre Ríos:

, dependiente del Ministerio de Planeamiento, en relación a lasy del Decreto de Necesidad y Urgencia N°241 publicado por el Poder Ejecutivo Nacional este jueves, el gobierno entrerriano definió una serie de medidas.Si bien el transporte público de pasajeros seguirá funcionando de acuerdo a los protocolos vigentes ya establecidos, es dable destacar, aseveró el ministro de Planeamiento Marcelo Richard, luego de mantener un encuentro con el secretario de transporte de la provincia Néstor Landra para abordar la temática.“Hay otro dato muy importante, que rige y no debe ser olvidado: Las unidades no pueden superar el 80 por ciento de su capacidad para transportar”, señaló Landra.“Para que todo esto se pueda cumplimentardonde se prestan los servicios”, agregó el titular de la cartera.Por tal motivo,, quién. “Sabemos que para funcionar y que los casos no se disparen debemos seguir al pie de la letra las recomendaciones. Estamos para colaborar y