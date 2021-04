Se inició la pavimentación de la ruta 20 en el departamento Villaguay

"Cuando hay vocación de trabajo en conjunto y recursos afectados a partir de la decisión política de hacer obras que cambian el sistema productivo, mejoran la rentabilidad y la competitividad, podemos hacer las transformaciones que necesitamos", expresó el gobernador Gustavo Bordet hoy en Villaguay junto al titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.El mandatario y el funcionario nacional, junto a la vicegobernadora, Laura Stratta; y el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto; estuvieron en la ruta provincial 20 en la que se dio inicio a la obra de pavimentación y ensanche de puentes en los primeros 27 kilómetros que unen la ruta nacional 18 a la escuela Nº 77 Del Pericón, distrito Lucas Norte, en el departamento Villaguay.Además se anunció que están próximos a licitar la reconstrucción del tramo vial entre Crespo y Gobernador Racedo, en departamento Diamante; el acceso a Don Cristóbal 2º desde la ruta 32, en departamento Nogoyá, y la reconstrucción de avenida Crisólogo Larralde, que integra el tramo circunvalar vial sur, de Paraná. También se firmó el acta de inicio del acceso a Ingeniero Sajaroff, en el departamento Villaguay.En ese marco, Bordet destacó la "decisión de un Presidente que considera que en época de pandemia, donde muchos ciudadanos la están pasando mal, prioriza el trabajo y la obra pública. Hoy estamos aquí con la satisfacción del deber cumplido"."Esta sinergia que se produce entre Nación, provincia y municipios hace que podamos desarrollar una agenda nutrida de obras, trabajo y empleo", valoró.Asimismo, destacó: "Tenemos un gran equipo de trabajo con Vialidad nacional y provincial, los intendentes. Es la forma de construir y avanzar en obras que cambian la calidad de vida y mejoran el sistema productivo como en la ruta Nº 20, al igual que con obras de saneamiento con obras de agua potable, tratamiento de efluentes y otras obras en edificios escolares. Esta sinergia que se produce entre Nación, provincia y municipios hace que podamos desarrollar una agenda nutrida de obras, trabajo y empleo", insistió.Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo que "estas obras de la ruta Nº 20 y de estos tres accesos solamente representan 4.500 millones de pesos que dispone el gobierno nacional para estos sectores, pero no solamente acá. Hay que sumar las rutas Nº 18; la Nº 6, entre Paso de la Laguna y la ruta Nº 127; la Nº 131; la variante de acceso a la ciudad Paraná. Se puede ver que toda la obra que Vialidad Nacional invierte en Entre Ríos son 8.000 millones de pesos, ejecutándose. Esto además significa trabajo y mano de obra", remarcó.Tras agradecer especialmente al Administrador Nacional de Vialidad, y a las demás autoridades y funcionarios que posibilitaron el reinicio de esta obra de la ruta 20, el gobernador Gustavo Bordet expresó: "Sin este equipo no se hubiese podido reiniciar la obra. Y sin la decisión política del presidente Alberto Fernández, tampoco se hubiese podido iniciar".Luego indicó: "Veníamos de una paralización de obras de muchos años, pero sobre todo de las obras viales, como es el caso de la ruta 18 que se había paralizado desde 2015 y se decía que solamente se harían dos tramos que tampoco se hicieron. Hoy están los cuatro tramos de la ruta 18 llevándose adelante". En este sentido recordó que al inicio de su gestión visitó al ministro Katopodis para reactivar las obras viales, quien lo derivó para hablar con el titular de Vialidad, Gustavo Arrieta. "Parecía muy difícil volver a poner en marcha las prioridades que teníamos, como la ruta 18 o la ruta, muchos convenios que se habían caído. Fijamos esas prioridades y actualmente todas se están ejecutando", remarcó Bordet.Más adelante hizo referencia puntual a la ruta 20, a la insistencia del senador Adrián Fuertes para retomar estos trabajos y la necesidad de los vecinos y productores de la región. En este aspecto relató el contacto que oportunamente tuvo con una lugareña, cuando era intendente de Concordia, quien le relató el cambio de vida que tuvieron en aquel momento con la construcción del enripiado en la ruta 20. "Y ahora, como gobernador, es una enorme satisfacción poder traer el asfalto a esa ruta, y una enorme gratificación".Habló luego de las nuevas obras que se pudieron ir haciendo. "Hoy estamos iniciando accesos que no teníamos planeados porque no estaban dentro de las principales prioridades, pero hoy están, como lo decía Héctor Motta, Crespo-Racedo. Una larga demanda. Hay 600 trabajadores que van y vienen de Racedo a Crespo todos los días a las plantas de faena de pollos. También a Don Cristóbal II", precisó tras comentar que días atrás "pasó en auto, y la verdad que el camino está detonado. Desde el primer día de gestión que se estaba reclamando esta obra. También está previsto el acceso a Paraná que se firmó hoy y que está por calle Crisólogo Larralde, y estamos en carpeta para la ruta Nº 4 en Concordia, y para el acceso a Gualeguaychú por la ruta Nº 20, el nuevo acceso a Concepción del Uruguay", remarcó.Sostuvo que "esto nos permite como provincia hacer obras que tampoco la podíamos financiar porque había que atender lo urgente. Al tener obras con el gobierno nacional, podemos hacer muchas obras con el gobierno provincial. Por eso pudimos cumplir con un compromiso con la comuna de Sajaroff, con el amigo y compañero presidente de comuna para hacer el acceso pavimentado. También haremos esfuerzos y lo estamos haciendo con otras rutas y caminos en la provincia", aseguró.Dijo luego que "este es un compromiso que asumimos y que lo llevaremos adelante. Por eso quiero transmitirles a todos el agradecimiento, las disculpas por la demora que pedía Adrián porque a veces queríamos hacer las obras, pero no encontramos un Presidente y un gobierno nacional que estén dispuestos a poner los recursos como los puso ahora el presidente Alberto Fernández. Pedir las disculpas por la demora, pero infatigablemente seguiremos trabajando para avanzar día a día en nuestras gestiones para lograr tener una trama vial en Entre Ríos compleja por la hidrología y la topografía como nos merecemos, y poder terminar la gestión con la ruta Nº 18 y la ruta Nº 20 inaugurada, y avanzar en los otros tramos hasta llegar a la ruta Nº 22 en Federal", concluyó.En el acto también participaron los legisladores Mayda Cresto, Juan Cosso; Adrián Fuertes, Marcelo Berteth y Nancy Miranda; los intendentes de Villaguay, Claudia Monjo; de Federal, Gerardo Chapino; y de San Salvador, Lucas Larrarte. También participaron la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; y el jefe de distrito Entre Ríos, Daniel Koch, entre otras autoridades.A su turno, administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta destacó que "venimos acá en representación del gobierno nacional, es la tercera o cuarta visita", y recordó que "tuvimos con el gobernador el primer encuentro a poco tiempo de asumir, en la ciudad de Buenos Aires en la sede de Vialidad; estaba la institucionalidad de Entre Ríos planteando ordenadamente cuál era la agenda federal que pretendían recuperar".Recordó que "nosotros los recibimos y teníamos 20 obras activas en el país en ese momento; la deuda de Vialidad Nacional superaba los 20.000 millones de pesos con los contratistas y estaban paralizadas las obras".En ese marco, hizo notar que "Entre Ríos venía a plantear una agenda federal y una necesidad urgente de recuperar la agenda vial, como expresión de conectividad, de seguridad vial, de mejor calidad de vida para los entrerrianos, pero también como resorte productivo de esa Argentina profunda que intentamos construir".Señaló que "hubo una decisión del presidente de la Nación de que esa deuda con los contratistas se pagara; y después se fue reactivando la obra de a una y hoy tenemos más de 300 obras en todo el país. Pero más allá de eso, Entre Ríos planteó una agenda a resolver".Recordó que el gobernador le manifestó que quería recuperar la agenda vial y dentro de ella la ruta 20. "Nosotros pertenecemos a un gobierno que tiene decisión política y que ha recuperado la obra pública en cada rincón del país, de la misma manera que lo estamos haciendo en Entre Ríos, donde hay una inversión muy importante igual que en todo el país, porque un país federal solamente se puede llegar a desarrollar si es posible achicar las asimetrías. Esto es generar conectividad, generar posibilidades reales de que nuestra gente viva mejor, produzca mejor, transforme lo que produce, le de valor agregado y que eso se vuelque en consumo en cada una de nuestras comunidades"."Entre Ríos y el país están en obras en este momento y estamos muy felices de acompañar este proceso", dijo y señaló que las insistentes gestiones del gobernador y del titular del Enohsa, Enrique Cresto, "hacen que hoy podamos estar reactivando esta obra, pero aparte del tiempo transcurrido, siempre fue un planteo con ganas y con el poder que te da la representación de la provincia", indicó dirigiéndose a Bordet."Entre Ríos es para nosotros un ejemplo en la relación con los organismos públicos nacionales y en la recuperación de esa agenda de la obra pública que posibilita el desarrollo y que habíamos perdido", concluyó.Por su parte, el senador provincial por el departamento Villaguay, Adrián Fuertes, puso de relieve la importancia que tiene esta obra para la región y agradeció al presidente Alberto Fernández "por tener una visión federal de la gestión", como así también al gobernador Gustavo Bordet por "todos los proyectos que lleva adelante que están transformando la provincia".En tanto que el empresario Héctor Motta, definió como "muy importante la obra anunciada para el departamento Paraná y Diamante" y agradeció al gobernador Bordet y autoridades nacionales por el anuncio del llamado a licitación del tramo de ruta Racedo-Crespo. "Es una demanda que data de más de cinco años. Con esta obra, concretaremos el anhelo de que la circulación productiva vuelva a la normalidad, al igual que el tránsito de circulación vecinal y el general", concluyó.Este viernes se iniciaron las obras de pavimentación y ensanche de puentes en la ruta provincial 20, en el tramo que va de la ruta nacional 18 a la escuela Nº 77, Del Pericón, en el departamento Villaguay. El plazo para estos trabajos es de 24 meses y el presupuesto de 1.948.987.095 pesos. El proyecto de esta primera etapa contempla la construcción de la obra básica y pavimento en una longitud aproximada de 27 kilómetros, y sobrepasa la escuela Nº 77 Del Pericón.En el acto realizado este viernes también se anunció la próxima licitación de la obra de ensanche y repavimentación de la calle Crisólogo Larralde, de Paraná, en una longitud de 1.671 metros. El plazo de ejecución es de 10 meses.También se confirmó la licitación de la ruta provincial s/n en el tramo entre Crespo y Gobernador Racedo, en una extensión de 11,54 kilómetros, un plazo de ejecución de 18 meses. Consiste en el ensanche y rehabilitación de la calzada existente en un tramo de 10,8 kilómetros.Respecto al acceso a Don Cristóbal 2º, la obra contempla 17,95 kilómetros de extensión. El plazo de ejecución es de 21 meses. Consiste en la reconstrucción de la calzada existente en el acceso a la localidad de Don Cristóbal 2da., ubicada en el centro-oeste de la provincia. El tramo se extiende desde la ruta provincial 32 hasta el acceso a esa localidad.Contempla la obra básica y pavimentación a esta localidad del departamento Villaguay.