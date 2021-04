Fernández pidió cuidarse del coronavirus "sin especulaciones"

"Recomiendo leer estas reflexiones de @bbimbi, un argentino radicado en Barcelona y las experiencias que viven otros argentinos en distintas latitudes del mundo ante el avance de la pandemia. Debemos entender el problema global que enfrentamos. Cuidarnos sin especulaciones", indicó hoy el Presidente en su cuenta de Twitter.En la publicación, el Presidente recomendó leer las reflexiones del periodista Bruno Bimbi sobre “las experiencias que viven otros argentinos en distintas latitudes del mundo ante el avance de la pandemia”.Al respecto, Bimbi -en su cuenta @bbimbi- escribió: “Ayer hice un tuit sobre las restricciones en Barcelona, porque una parte de la oposición argentina está en modo-negacionista y parecen creer que lo que anunció Alberto Fernández es un invento peronista. Varios argentinos en el exterior me respondieron con más información".En su primer mensaje, el periodista argentino señaló que “en Barcelona, los bares, cafés y restaurantes cierran a las 17 horas"."Hace meses de esto, al principio cerraban a las 15. Luego, solo para llevar o delivery. A las 22 no se puede circular más por la calle. Durante el día, límites de aforo en comercios. No es un invento argentino”, señaló.Otra usuaria -@lavieenblu_- comentó: “Vivo en Alemania. Hay Lockdown (todo menos supermercados y farmacias cerrados) desde octubre. Cuando parecía que mejoraba la cosa se fue todo a la mierda de nuevo. En mi ciudad ahora hay toque de queda a partir de las 9 pm. Todo esto en pleno invierno, ni se lo imaginan”.También el politólogo argentino radicado en Canadá, Sebastián Vielmas, contó: “Lo mismo acá en Quebec, Canadá, en las ciudades en que la situación es crítica como en gran parte de la Argentina hoy. El toque de queda es a las 20h y los comercios solo pueden vender insumos esenciales, restaurantes y bares solo para llevar”.Por su parte, la argentina Mabel Medina manifestó en respuesta a lo que planteó el periodista Bimbi que es “tal cual lo que está pasando en Bélgica. Es verdad que la sociedad no se opone a las reglas que marca el gobierno. Se sabe que estamos con una pandemia. Hay conciencia de salir de esto”, finalizó.Los comentarios de argentinos sobre su experiencia en distintas partes del mundo en el contexto de la pandemia y las diferentes medidas de restricción y cuidado que se aplicaron se multiplicaron rápidamente en Twitter.