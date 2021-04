Diputados del PRO pidieron declarar la educación como servicio público esencial

El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo; y la vicepresidenta de la comisión de Educación de la Cámara baja, la opositora Victoria Morales Gorleri; presentaron un proyecto de ley mediante el cual le solicitan al Poder Ejecutivo que "declare a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria".



Ritondo sostuvo que "como dice (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta, en la educación cada día cuenta".



"No podemos permitir que los chicos sigan sin clases, por eso proponemos este proyecto para que la educación no esté sujeta a arbitrariedades y sea garantizada en todo el país", añadió.



Morales Gorleri apuntó a su turno que "la evidencia recolectada por la Ciudad de Buenos Aires y los datos que brindó el Ministerio de Educación de la Nación nos demuestran que la presencialidad cuidada no incide sobre la curva de contagios".



"Solo el 0,12% de los alumnos y el 0,79 % del personal docente y no docente resultó positivo para el virus, por lo que no encontramos ningún motivo para cerrar las escuelas", sostuvo.



Según fundamentaron los autores del proyecto, "la Academia Nacional de Educación reiteró hoy la necesidad de retornar de inmediato a la actividad plena de las instituciones educativas y académicas en todos los niveles de enseñanza.



"En la misma línea se manifestaron UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, que sostuvieron que la escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar, para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales", completaron.