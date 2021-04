Continúa paro universitario de 48 horas: "La paritaria es una parodia"

La secretaria General del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), Sofía Sforza , recordó a Elonce TV que transitan "la segunda semana de paro" porque "no hubo respuestas. Hubo un llamado a paritarias que dejó por fuera la Conadu Histórica que es nuestra federación nacional, porque estábamos de paro".



"En una maniobra extorsiva el Gobierno convoca a paritarias y le dice a la federación que estaba de paro que no iba a ser convocada por estar ejerciendo su derecho a huelga", apuntó.



Dijo que en la paritaria a la que calificó como "una parodia", se ofreció "un 33 % a cobrar en8 cuotas, a terminar de cobrar en marzo de 2022". Mencionó que fue rechazada "por todas las federaciones nacionales".



La medida de fuerza es por jueves y viernes. Luego "habrá un nuevo plenario para "decidir cómo continúa el plan de lucha", afirmó.



Además, dijo que por el momento "no hay una nueva convocatoria o contrapropuesta".



Este viernes, "desde Sitradu tendremos una asamblea abierta para debatir cómo seguir". Elonce.com.