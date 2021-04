Rodríguez Larreta pidió reunión con Fernández por las clases presenciales

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que "las chicas y los chicos de la Ciudad el lunes tienen que estar en las aulas", y le pidió al presidente Alberto Fernández una reunión urgente para poder garantizar la "presencialidad cuidada", en tanto que confirmó la presentación de un amparo ante la Corte Suprema.En conferencia de prensa, en un tono más duro que el habitual, el jefe de Gobierno expresó su profundo malestar por la decisión del Presidente de tomar medidas restrictivas "sin consultar" a las autoridades porteñas."No fuimos consultados por las medidas que se tomaron ayer. Se rompió una forma de trabajo. Para mí es inexplicable. Siempre tuvimos vocación de buscar espacios de acuerdo. Es inentendible que un Presidente no dialogue con un jefe de Gobierno o con los gobernadores. Varios gobernadores expresaron su desacuerdo con las medidas tomadas. Tomó las medidas sin una consulta, sin un minuto de diálogo. Esta no es la manera de cuidar la salud de nuestra gente", recalcó."Todas las medidas que tomamos, las tomamos de acuerdo a la evidencia. No por imágenes o por comentarios. Esta decisión no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e intempestivas, sino fortaleciendo el sistema de salud, que fue lo que hicimos en la Ciudad", señaló el dirigente del PRO.Además, destacó la coordinación que se hizo "junto al sector privado" para "reprogramar las operaciones menos urgentes y destinar la mayor cantidad de camas posibles al coronavirus". [{art:666575} Política | Última modificación: 14.04.2021 21:33 hs. por Ivana -Una por una, las medidas de restricción anunciadas por Fernández para el AMBAFernández aseguró que "se han multiplicado por dos los contagios" de Covid 19 "en un mes" y señaló que esos casos "se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires" (AMBA). Detalle de medidas anunciadas