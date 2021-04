"La mayoría de los contagios se producen en las actividades no protocolares"

Nuevas dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo hoy que el Gobierno nacional trabaja "fuertemente en poder seguir recibiendo dosis" de vacunas contra el coronavirus, que se distribuyó el "97%" de las ya recibidas y que la inmunización tiene "una velocidad muy importante"."Estamos trabajando fuertemente en poder seguir recibiendo dosis. Se distribuyó el 97% de las dosis que recibimos y la aplicación de las vacunas tiene una velocidad muy importante", aseguró Vizzotti en el acto del que participó junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi.Los ministros supervisaron en el Regimiento de Granaderos a Caballo el avance de la vacunación del personal de las Fuerzas Armadas que desde hace 380 días se encuentra desplegado en el Comando de la Zona de Emergencia Metropolitana (CZEM) realizando tareas de ayuda humanitaria y apoyo a la comunidad.En este contexto, la funcionaria recordó que "el domingo estarán llegando las 854 mil dosis mediante Covax" y que el Gobierno está decidido a "sostener esta campaña de vacunación, para reducir los casos severos y el riesgo de fallecer"."También estamos trabajando para profundizar las medidas de cuidado, atentos a la velocidad de los casos en AMBA, el aglomerado más grande de la Argentina", dijo, tras recordar que "existe el riesgo de que el sistema de salud pueda no dar respuesta a la demanda"."El objetivo de Argentina es sostener lo logrado el año pasado, que el sistema de salud se haya fortalecido y de respuesta. Ahora está más fortalecido pero si no disminuimos la transmisión es difícil", sumó.La Ministra puntualizó que "cuantas más personas se infecten, mayores son las posibilidades de tener complicaciones" y advirtió que "la mayoría de los contagios se producen en las actividades informales, no protocolares".Sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas, Vizzotti sostuvo que "están trabajando desde el primer día de la pandemia en complementar, apoyar y fortalecer el trabajo que se viene realizando en todo el ámbito del Gobierno nacional en relación a los requerimientos de las jurisdicciones y los lineamientos de los expertos para poder no solo colaborar en los operativos sanitarios sino también tener ese rol tan importante de protección civil y de asistencia a la comunidad, de cara a esta segunda ola".Asimismo, agradeció "a cada integrante de las Fuerzas Armadas de cada una de las jurisdicciones por el apoyo, el trabajo y la actividad de articulación con las provincias, para que puedan proteger y vacunar a quienes están en la primera línea, en el territorio, dando respuesta junto al equipo de salud, a las necesidades de la población". Fuente: (Télam)